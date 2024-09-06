周六白露到！命理師曝是「補財庫旺日」6星座運勢起飛、多吃1物補身

周六(9/7)節氣進入白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露是氣候對調的重要時間點，特別適合搬家、轉換居住地或營業地點，另外，常感惶惶不安的人，也能趁此節氣到廟宇祈福，安魂定魄，邱彥龍老師指出，白露還有最重要的一件事就是補財庫的好時節；同時，體寒之人也可以趁白露之時多吃羊肉，讓冬天不怕冷。

邱彥龍老師指出，10月12日之前因受土星逆行影響，大環境處於動盪的能量釋放期，地震會相對頻繁，易有大地震、海嘯、洪災、暴雨、颱風、土石流跟火山噴發的發生，也要小心船隻翻覆，同時，房地產、土地、建築物價格高低震盪波動落差大，農產品豐收與欠收會相當兩極化，還要注意瓦斯中毒、氣爆、火災、坍方下陷、水管破裂堵塞、房屋漏水等問題，儘量保持心細，即可逢凶化吉。

另外，邱彥龍老師也提醒，白露期間這6天，也就是在9月7至13日之間，在社團、公益團體中，要慎防剛認識的年輕貌美女性，有可能不是想像中的好緣份或好朋友，因為看似表面美好，但小心暗藏凶象，容易受傷、被騙，導致破財或產生最後讓你厭惡的行為。

邱彥龍老師指出，9月13日至11月4日水瓶座、雙子座跟天秤座，可以得到有權有勢的朋友幫助，抱持信心迅速行動，有利於學術提升、學業進步、甚或開發智慧，帶來升官、財富、名望、榮耀的社會地位。另外，金牛座、射手座、處女座，同樣擁有幸運之神相助跟貴人的大力支持，容易闖出一片天。

邱彥龍老師提點，白露期間對某些事不要太糾結或太過於計較，給人方便就是給自己開路，可以多穿天空藍、白、綠、藍綠色服飾，擺放『水滴型、圓形、長方形』的幸運物，多配戴祖母綠、翡翠、珍珠、藍寶石、鑽石等飾品，可增財運、智慧跟貴人運，讓自己幸運倍增。

至於白露期間健康方面，邱彥龍老師則提醒，要多注意牙齒、腸胃、呼吸系統、耳鼻喉、發燒、感冒、新冠、婦科、筋骨痠痛、神經痛、頭痛、酒醉、缺氧、視力模糊、循環系統、脾臟炎、膽汁問題、性病、生殖器發炎、膀胱炎、糖尿病、胰臟炎、筋膜炎、高血壓、心臟病、記憶力衰退、便祕、脹氣等。

至於白露期間最旺的星分別是金星、木星、水星跟海王星，特別有利於活動行銷業、婚慶業、五金業、娛樂產業、繪畫業、音樂業、玩具業、淡海漁產業、船務業、運輸業、飲食業、液體業、化學業、油業、酒業、宗教業、玄學業、靈性產業、司法界、銀行、金融保險、證券業、出版社、塑膠、進出口貿易等25種產業。

邱彥龍老師並引用《易林·豫之節》卦曰：『景星照堂，麟鳳遊翔；仁施大行，頌聲以興。』來說明白露節氣大環境的整體運勢，會有很好的契機來到面前，凡是學識淵博，才高八斗，氣質出眾，品德高尚的人會嶄露頭角，遵循天地之道就可魚躍龍門，並且要期許自己能夠建立好的社會風氣、企業文化跟家庭氣氛，就可讓整個家族興旺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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