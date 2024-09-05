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感情運爆發！「3生肖」桃花旺到2024年底 鼠提升內涵、羊多聚會、第一名左右逢源

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／pakutaso
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在感情世界裡，雖然充滿各種驚喜以及陷阱，但許多人仍願意爭先恐後，想要嘗試從中找尋一段甜蜜戀情，而在今年下半年，有幾個生肖桃花運特別強，能夠一直旺到年底，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：鼠

敏捷靈巧的鼠寶寶，具有強烈的自尊心，雖然不一定要受人推崇，但卻希望得到以禮相待的相處模式，他們喜歡充實自己，願意花上一些金錢或是時間去吸收各種他們所喜愛的知識，進而提升自己的內涵，在今年下半年，鼠寶寶的桃花運開始綻放，建議可以透過一些學習的課程，一方面能滿足自己的求知欲，另一方面也有機會招來更多的情感桃花。

第二名：羊

寬容順從的羊寶寶，與人相處時，具有相當多的耐心，能夠傾聽和感同身受，善良又溫和的性情，常常讓人覺得容易親近而沒有距離感，他們大多時候少有強烈的主見，願意聽從安排，雖然有時候心中會有些抱怨，在今年下半年，可以好好運用自己溫和的個性，多參加一些聚會，多認識一些人，就非常容易得到異性的青睞，打開自己源源不絕的桃花運勢

第一名：

精力旺盛的豬寶寶，本身就樂觀開朗，雖然有時候會情緒化，但他們常告訴自己，天上總有一天會掉下餡餅來，沒有什麼事情是過不去的，即便是天塌下來，也一定會有人來支撐著，因此大多時候，都能看到豬寶寶開朗的笑容，到了今年下半年，感情運勢開始攀升，能夠左右逢源，桃花朵朵開，但記得要慎選對象，不要太天真浪漫，才能得到真正屬於自己的美麗愛情。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

桃花 生肖 運勢

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