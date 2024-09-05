3星座「事半功倍」下半年不窮忙！雙子努力+好運、第一名靈光乍現要把握

付出沒有回報？別急，下半年不再窮忙的星座你上榜了嗎？星座專家艾菲爾老師在《命運好好玩》節目中帶你一起看根據太陽或上升星座，哪三個星座在做一得十！

第三名 雙子座

一切靠努力 好運跟著來

太陽或上升在雙子座的人，下半年務必把握兩件事，就不會再窮忙，「運氣」、「努力」缺一不可，運勢因為流年的木星，也就是歲星是在雙子座當中，所以雙子會在十二星座中得到流年的能量，只要願意做就會做一得十，因此在這好運中持續努力非常重要，不要害怕徒勞，因為努力一定有回報。

第二名 天秤座

開拓新視野 財運能滿滿

天秤座下半年請把握機會開拓視野，方法有很多「學習新技能」、「安排一場旅行」、「做一個新的嘗試」等等，開拓新視野對財運與生活能量都是正面加分的。

第一名 天蠍座

新創意思路 事業有收穫

如果你的太陽或上升是天蠍座，請注意，在下半年出現靈光一閃的時候，務必把想法落實。如果自己沒有想法，也可以蒐集身邊家人與好友的各種思路或機會，藉由這些「新」的創意，不僅能為事業加分，還能打造新的局面。

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