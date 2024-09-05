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好運難擋！4生肖「天福星」加持大翻身 一路旺到2024年底

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

時間很快地進入下半年，一轉眼間就來到秋天，氣溫下降後也有些生肖將翻身迎接好運，紫微斗數專家姚本軍也在臉書點出了4大生肖因為「天福星」開始發光緣故，將有擋不住的好運。

生肖蛇

2024下半年，天福星將替生肖蛇的人帶來心態上的安定和平感，這顆星象徵福氣與保護，能讓生活中的壓力有所減輕，面對挑戰時能保持冷靜，從容應對各種問題。

此外，天福星也會使人更容易感受到生活中的小確幸，會激發內心深處的善良與同理心，讓人在處事上更具有包容性，在這段時間裡，生肖蛇的人可能會更加注重內心的修養與心靈的提升，而不是追求外在的名利。

生肖雞

生肖雞的人遇上天福星時，財源金錢的流動會顯得相對穩定且富有福氣。這段時間，生肖雞的人在收入上可能會意外之財，並非來自冒險或大膽的投資，而是基於穩健理財策略或持久的努力成果。

天福星有助於培養更加節制的消費習慣，使人不容易陷入過度消費，生肖雞的人這段時間不僅是財源豐厚時期，也是學會更好地管理與保護財富的機會，儘管不會帶來驚人的財富爆發，但會有一個穩健的財務基礎，讓未來財務決策能更加自信。

生肖羊

天福星對於生肖羊的人而言，與異性之間的關係往往會顯得更加和諧與溫馨，能減少因誤會或矛盾引發的衝突，這顆星的影響下，生肖羊的人會更傾向於用平和的方式處理感情中的問題，避免情緒化的反應。

對於單身的生肖羊而言，天福星的存在也意味著有機會遇到與自己契合的對象，這段時間所結識的異性往往有穩重、溫和的特質，雙方的關係有可能自然發展成長久的感情。對於已婚的生肖羊來說，天福星能增進夫妻間的默契和信任，即使在生活中遇到困難與挑戰，也能團結一致，不輕易被外界的壓力所打敗。

生肖豬

天福星對於生肖豬的人來說，象徵著與外界的人事物接觸會逐漸增加，在這段時間裡，個人的適應能力和應變能力會受到考驗，與外界的互動會成為個人成長的重要契機。

生肖豬的人在這段時間內可能會遇到一些挫折，無論是生活還是工作中，這些經歷一開始顯得有些不適應，但最終將帶來長遠的成長和進步。此外，可能會更願意參加一些新的活動與社交場合，是學習和成長的好機會，但也要慎選接觸對象。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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