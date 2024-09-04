水逆結束！9月運勢…牡羊勤奮保平安、天秤不再瞎忙、這星座有機會脫單

占星師米薩小姐分享「9月星座運勢｜掙脫之月！跳脫僵局😥好難啊」影片，她說，告別8月水星逆行，9月獅子座恢復順行，但土星、天王星、海王星、冥王星都逆行，整體環境仍是退縮保守、僵化，不願意溝通的氛圍。希望大家9月保持靈活思維，9月只要穩定持平，就算成功了，星座運勢建議參考太陽、上升星座。

9月星座運勢。圖/米薩小姐提供

▍牡羊座

9月會意識到別人幫不了你什麼，只有自己做出成績才能穩住。9月是牡羊座認真奉獻的月份，如果遇到變故，也只能靠自己挽救，牡羊必須勤奮保平安。

▍金牛座

8月很低調，專注在自己的世界裡面。9月金牛座要動起來了，會想社交、變漂亮或是接觸新鮮事情，在有趣又好玩的氛圍中，金牛會有很多新靈感，找到新的方向。

▍雙子座

8月口舌是非多，和朋友圈有紛爭。9月份這些事情都有了解答，你會想遠離是非，沉澱自己靜心休息，9月會之前消耗的精力會慢慢補回來。

▍巨蟹座

8月對工作煞費苦心，卻覺得進展不順利，之前做的努力，在9月會慢慢展現成果，不用太擔心，巨蟹可以多交朋友，放鬆一點，朋友圈會給你好的能量。

▍獅子座

前些時候會覺得諸事不順，也提醒自己要低調。但9月整體狀態提升，以前受委屈的地方也會還你公道，獅子座重新回到掌聲中，請盡量享受吧！

▍處女座

8月花很多時間力氣，去探索自己想做的事情，會嘗試做沒做過的事情，也激發潛能。9月處女座找回生活重心，開始想表達自己，會覺得自己的力量正在恢復。

▍天秤座

8月有很多瑣事，讓你很忙，但有點不知道在忙什麼的感覺。9月可以暫時休息一下，要學會滿足自己，做自己真正想做的事情。

9月星座小祝福。圖/米薩小姐提供

▍天蠍座

8月的天蠍非常忙，但是8月的努力會在9月出現效果，天蠍還需要連結朋友，到處尋得幫助。

▍射手座

8月份內心無法安定，做了新的嘗試卻效果不彰。到了9月，射手座的心安定下來，會出現重要的案子，建議先把工作做好吧。

▍摩羯座

8月資源緊張，可能經濟上有大筆支出，魔羯會想挑戰新機會。9月摩羯和一些厲害的人或單位合作，這些人可能未來會成為你的夥伴。

▍水瓶座

8月會處理到很多關係議題，會有很多碰撞，9月會是同心協力的時間，默契也變好，如果默契不好也需要取捨，建議就趕快決定往前走吧。

▍雙魚座

8月非常忙碌，也消耗了你的身體。9月要好好修復自己，要大方向別人求救，你身邊有很多貴人，記得要感謝回饋，雙魚9月也很有機會脫單。

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