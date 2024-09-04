告別衰運…下半年好運到！摩羯撥雲見日、巨蟹貴人相助、這星座投資大賺
2024已經邁入下半年，上半年的你過的如何？星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中帶你一起看根據太陽或上升星座，哪三個星座在下半年將迎來柳暗花明，快來看看你上榜了嗎！
第三名、摩羯座
走出低潮 迎接新局
上半年如果因為感情不順、工作沒有突破而陷入低潮迷惘的摩羯座，恭喜你下半年將會有撥雲見日的感覺，如果能夠讓情緒更加振奮，會更有行動力！
第二名、巨蟹座
貴人相助 拓展版圖
下半年有機會遇到有實力的貴人，不僅是精神上的加油打氣，他們手中更是握有重要的人脈資源或是實際的資金，只要價值觀相近談得來，就能為巨蟹座開啟嶄新的事業發展。
第一名、天秤座
長期投資 收穫滿滿
恭喜身為天秤座的你，下半年的天秤座不論在股票、房產，甚至是人脈與人緣上的投資都會有滿滿的收穫。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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