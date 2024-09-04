努力成大事…3星座超會硬撐！天蠍追求完美、摩羯最怕被說「這四個字」
不管我們看連續劇，或是看一些故事，經常看到那些做大事的人，都有很努力、以及撐下去的特質，很少人懶惰能成大事，但是尺度要如何拿捏，便是一大學問。星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享3個喜歡「硬撐」的星座，快來看看你有沒有上榜吧！
▎第三名、天蠍座
要求完美、追求極致
天蠍座的特質就是追求完美，他們自我要求非常高，不用旁人特別叮囑，他們就會把事情做到極致，以至於給自己過多壓力。例如有個太太興趣是烘焙，原本烤蛋糕應該很開心，但她會自責蛋糕「不完美」很失敗，去追求極小的細節，反而有壓力。
天蠍座的人有很多心事，都藏得很深，有壓力時卻不會講出來，他們習慣替別人著想，自己硬撐著。建議天蠍座還是要適當紓發情緒和壓力，別悶壞了。
▎第二名、摩羯座
迫於現實、咬牙苦撐
摩羯座是一個很務實的星座，在大環境之下跟人互動，對外在一切都很了然。例如公司有升遷機會，老闆可能會升誰？或是最近可能要裁員，那些人會在危險名單之內，很多星座員工不會想那麼多，但摩羯座總是居安思危，想得很清楚。
摩羯座自我要求很高，很在意外在表現，面子很重要，他很怕別人覺得表現不夠好、不夠專業，「你不專業」4個字對摩羯座來說是非常致命的。摩羯座喜歡存錢，喜歡有安全感的原因，就是因為考量到實際的因素。建議有時候摩羯座要放柔軟一點，別人才會覺得你接地氣哦！
▎第一名、牡羊座
容易忽略、內心聲音
牡羊特質是樂觀開朗，勇敢直接，很衝又很拚，當他們面對外人時，常常自認是「小太陽」，必須發光發熱，表現出勇敢活力、滿滿熱情的感覺。但每個人狀況有高有低，當牡羊內心有一些聲音時，他會不去聽，別人看不出來，他也會告訴自己：「我扛得住」，即使壓力很大，他也會覺得別人都在看他，他必須帶著大家一起衝。
牡羊座自己容易忽視內心聲音，會讓他們一路硬撐。建議要多關注自己，要察覺壓力，適時地改善心情，轉移注意力。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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