快訊

AI時代理科生才有出路？科技業領導人想的跟我們不一樣

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

努力成大事…3星座超會硬撐！天蠍追求完美、摩羯最怕被說「這四個字」

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

不管我們看連續劇，或是看一些故事，經常看到那些做大事的人，都有很努力、以及撐下去的特質，很少人懶惰能成大事，但是尺度要如何拿捏，便是一大學問。星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享3個喜歡「硬撐」的星座，快來看看你有沒有上榜吧！

▎第三名、天蠍座

要求完美、追求極致

天蠍座的特質就是追求完美，他們自我要求非常高，不用旁人特別叮囑，他們就會把事情做到極致，以至於給自己過多壓力。例如有個太太興趣是烘焙，原本烤蛋糕應該很開心，但她會自責蛋糕「不完美」很失敗，去追求極小的細節，反而有壓力。

天蠍座的人有很多心事，都藏得很深，有壓力時卻不會講出來，他們習慣替別人著想，自己硬撐著。建議天蠍座還是要適當紓發情緒和壓力，別悶壞了。

▎第二名、摩羯座

迫於現實、咬牙苦撐

摩羯座是一個很務實的星座，在大環境之下跟人互動，對外在一切都很了然。例如公司有升遷機會，老闆可能會升誰？或是最近可能要裁員，那些人會在危險名單之內，很多星座員工不會想那麼多，但摩羯座總是居安思危，想得很清楚。

摩羯座自我要求很高，很在意外在表現，面子很重要，他很怕別人覺得表現不夠好、不夠專業，「你不專業」4個字對摩羯座來說是非常致命的。摩羯座喜歡存錢，喜歡有安全感的原因，就是因為考量到實際的因素。建議有時候摩羯座要放柔軟一點，別人才會覺得你接地氣哦！

▎第一名、牡羊座

容易忽略、內心聲音

牡羊特質是樂觀開朗，勇敢直接，很衝又很拚，當他們面對外人時，常常自認是「小太陽」，必須發光發熱，表現出勇敢活力、滿滿熱情的感覺。但每個人狀況有高有低，當牡羊內心有一些聲音時，他會不去聽，別人看不出來，他也會告訴自己：「我扛得住」，即使壓力很大，他也會覺得別人都在看他，他必須帶著大家一起衝。

牡羊座自己容易忽視內心聲音，會讓他們一路硬撐。建議要多關注自己，要察覺壓力，適時地改善心情，轉移注意力。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

個性低調內斂…超難追到的「3大星座女」天蠍不容易打動、摩羯要求很高

平淡是幸福！「4星座」愛得低調 只想和你牽手一起慢慢變老

脾氣超大！3星座「公主病」沒藥醫…雙魚戲精、天秤撒潑、處女座懟到你無言

誰是驚世媳婦？處女座「說她一句嗆十句」、這星座砸大錢送公婆出國換清靜

相關新聞

告別衰運…下半年好運到！摩羯撥雲見日、巨蟹貴人相助、這星座投資大賺

2024已經邁入下半年，上半年的你過的如何？星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中帶你一起看看，哪三個星座在下半年將迎來柳暗花明，快來看看你上榜了嗎！

努力成大事…3星座超會硬撐！天蠍追求完美、摩羯最怕被說「這四個字」

不管我們看連續劇，或是看一些故事，經常看到那些做大事的人，都有很努力、以及撐下去的特質，很少人懶惰能成大事，但是尺度要如何拿捏，便是一大學問。星座專家Amanda老師在《命運好好玩》節目中分享3個喜歡「硬撐」的星座，快來看看你有沒有上榜吧！

誰是12星座老闆「眼中釘」？牡羊嫌棄處女、處女討厭射手、射手看不順眼他們

職場關係向來是種玄學，老闆前一秒對A員工有說有笑，下一秒就痛罵B員工。有些星座彼此不對盤，老闆和員工關係也很差，搜狐網分析「誰是12星座老闆的眼中釘」，快看看誰和你最不合。

別惹他們「容易惱羞」三星座！獅子金牛面子掛帥、第一名會加倍奉還

有些人就是不能被激，因為他們很愛面子，只要有人踩到雷點，馬上就惱羞成怒。旺好運分享「這些星座原來容易惱羞」，快看看那些人怒點較低，需要多小心。

每日星座運勢／獅子注意氣候的變化 留意身體健康

2024-09-04牡羊座短評：富有幽默感，讓你人際關係極佳。【整體運】即使工作中出現失誤，也會有貴人幫你打圓場，進而讓你化險為夷。感情方面，單身者今天會收到意外驚喜，有機會展開一段新戀情。多參加晚上

4生肖下半年「前途光明又燦爛」！龍財運巔峰、猴有貴人、他要升官了

今年過了一大半，上半年過得如何呢？搜狐網分享有四個生肖下半年福氣財運雙收，事業突飛猛進，前途光明又燦爛，快看看你上榜沒吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。