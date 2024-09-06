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白露轉運法大公開！3生肖運勢爆棚 愛情事業大豐收

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白露轉運法大公開！3生肖運勢爆棚，愛情事業大豐收(圖片來源：科技紫微網)
白露轉運法大公開！3生肖運勢爆棚，愛情事業大豐收(圖片來源：科技紫微網)

白露是秋季第三個節氣，標誌著夏季正式結束，天氣逐漸轉涼。這時節，清晨大地上的露水越來越多，故名「白露」。白露是收穫與收斂的時期，古人認為這段期間需特別注意養生，避免過早受寒。在現代社會中，白露也是調整心情、迎接秋季新開始的好時機。

如何在白露招好運

第一招：行善積德納福法
白露節氣後的13天是累積善緣的黃金時段。可以選擇捐款、義工服務，或是對他人施以援手，這不僅能增進自己的福報，還能為來年的好運打下基礎。行善後記得心懷感恩，這會讓你的能量場變得更加正面，助你未來事事順利。

第二招：秋收納福法
白露節氣適合進行收納整理。清理家中雜物，特別是夏季用不到的衣物或物品，象徵將多餘的煩惱丟棄。將屋內整理乾淨後，準備些秋季食材來烹煮一道家人喜愛的餐點，讓全家共聚，這不僅能招來福氣，還能增強家庭的凝聚力。

第三招：擺放幸運竹旺運法
白露期間可以在家中東方擺放綠色植物如幸運竹，或在北方擺放水生植物，都能幫助轉運。一些金屬飾品、金屬刀具則要妥善收納，不要輕易就能看見，出門也盡可能避免往西方遠行，這樣可以減少可能的不利影響，為自己帶來更平和的生活環境。

哪些生肖在白露節氣前後轉運

生肖牛
白露節氣將為生肖牛帶來職場上的穩定與提升機會。這段期間，你可能會發現工作中的瓶頸逐漸化解，迎來新的職業發展。同時，過去的努力也終於開始有了回報。感情方面，穩定與信任成為關鍵，與伴侶的關係將更加深厚。

生肖蛇
白露對生肖蛇來說是靜下心來反思與計劃未來的好時機。這段時間，你可能會有更多獨處的機會，這有助於你釐清思路，重新審視自己的目標。財運方面，白露後有可能獲得過去投資的收益，帶來意想不到的驚喜。

生肖豬
生肖豬在白露節氣迎來人際關係的轉機。這段期間，朋友或同事可能會給你帶來一些寶貴的建議或機會，助你事業更上一層樓。在感情上，單身者有望遇到合適的對象，而已婚者則能感受到家庭氛圍的提升，幸福感倍增。

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生肖 白露 節氣

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