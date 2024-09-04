農曆八月吉星高照：哪些命格諸事順暢、是幸運之星？

甲辰年秋季的第二個月——農曆八月（國曆2024/09/03～2024/10/02），古稱仲秋。月初遇白露，月半是中秋團圓節，月底遇秋分，正是「一場秋雨一場寒」、「白露秋分夜，一夜冷一夜」的時節。此月，你的運勢是否圓滿？是處處飄香？還是如晝夜溫差般起伏？科技紫微網將為你具體分析。

【讀文小提醒】以下內容參考紫微斗數命宮主星，請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤，查看命宮左上角紅色字主星。命宮為空宮者，請對應對宮遷移宮主星。

運氣最好：

命宮天府-好運相伴、否極泰來

愛情最甜：

命宮天同-愛情降臨、甜得冒泡

事業最旺：

命宮天機-得心應手、一帆風順

財氣最豐：

命宮太陰-財運亨通、易有驚喜

開創型主星

命宮有七殺

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不太好，諸事多有不順的一個月。易遇見糟糕的人或事，必須保持冷靜，勿衝動行事，以免引發激烈的人際衝突。專注於份內事，不摻和別人的事，可避免紛爭。

命宮有破軍

幸運指數：★★★☆☆

驚喜難有，但頗為平順的月份。沒有太多事務忙碌，閒暇時光較多。易因為日常生活較平淡，有時候會感覺無趣。必須提振精神，多參加集體活動，擴大交際圈，可提升運氣。

命宮有廉貞

幸運指數：★★★☆☆

運氣平平，多是忙碌日常，相對踏實安好的一個月。要提振運勢，必須忙裡偷閒，抽空安排休閒娛樂活動，增強社交，讓生活更豐富多采。身心放鬆，好運也將隨之而來。

命宮有貪狼

幸運指數：★★★☆☆

此月無風無浪的平平運勢，好運氣不常有，壞運氣也不易纏身。各方面多能有序進行，忙碌而充實。身心健康是首要功課，應規律作息、適當運動，定時體檢，確保康健。

領導型主星

命宮有紫微

幸運指數：★★☆☆☆

易與幸運擦肩，諸事多有不順，倍感壓力的月份。必須重視人和，遇到難題主動尋求助力，獨自硬撐難以解決。遇事別心急，深呼吸、適當運動、聽音樂等，有利釋放壓力。

命宮有天府

幸運指數：★★★★★

運氣爆棚，諸事多順遂的一個月。將有機會與以往的厄運說拜拜，是張開雙臂迎接好運氣的時期。有利爭取表現，主動擴大社交圈，易結交對工作、生活有助益的朋友。

命宮有武曲

幸運指數：★★★☆☆

此月是先抑後揚之運，運氣有逐漸上升的趨勢。月初多波折，計劃難推進；月中逐漸轉運，各方面進展亂中有序；下旬易有好事發生，工作更順心，財運上浮，要好好把握。

命宮有天相

幸運指數：★★☆☆☆

不太幸運的一個月，好多事務接踵而至，負能量增多。比較容易受到家人、朋友的意見困擾，不利下決斷。利獨處、思考，享受一個人的安靜時光，不受外界聲音影響。

支援型主星

命宮有太陽

幸運指數：★★☆☆☆

這個月運氣不佳，諸事有停滯不前的跡象。不利推行新計劃，切忌自誇、過早透露想法與計劃，小心遭人利用，陷入困局。有利學習、充電，安排短途旅行等，可提升運氣。

命宮有巨門

幸運指數：★★☆☆☆

此月運氣不太好，身心易出現不良狀況，生病機率高。必須重視身心健康，別給自己太大壓力，合理分配時間，放鬆身心、少操勞，多做令自己歡喜的事，可收穫好心情。

命宮有天機

幸運指數：★★★★☆

易有好事發生，頗具好運氣的月份。特別是在學業、事業面，易有創意表現，才藝得以施展，獲得肯定、器重的機率高。必須大膽表達想法，敢想敢做，方可把握此月好運。

合作型主星

命宮有太陰

幸運指數：★★★★☆

運氣頗佳，有機會做自己想做的事，多能心想事成的一個月。尤其是在財富面，積極理財易獲利。有利投資長線、穩定型產品，只要合理分配錢財，多能逐漸看到收益。

命宮有天梁

幸運指數：★★☆☆☆

運氣不太好的月份。陷入是非漩渦、遭受挫折的機率較高，小心被人惡意中傷，遠離口快、話多的人。不主動惹事，但遇事也不要畏懼、逃避，積極應對解決問題方為上策。

命宮有天同

幸運指數：★★★★☆

此月頗為幸運，願望易成真。特別是感情面，愛情圓滿甜蜜，易有浪漫驚喜。單身者有機會透過聚會、相親等管道邂逅愛情；有伴侶者默契十足，彼此理解、支持，感情升溫。

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