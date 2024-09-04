誰是12星座老闆「眼中釘」？牡羊嫌棄處女、處女討厭射手、射手看不順眼他們

職場關係向來是種玄學，老闆前一秒對A員工有說有笑，下一秒就痛罵B員工。有些星座彼此不對盤，老闆和員工關係也很差，搜狐網分析「誰是12星座老闆的眼中釘」，快看看誰和你最不合。

★牡羊老闆／處女員工

牡羊座老闆希望員工有執行力、有擔當，雖然處女座執行能力100分，但是他們太小心翼翼，總是做完一件事後靜待長官指示下一步。處女深怕擅作主張讓老闆不開心，卻不知道這種行為，反而讓牡羊老闆覺得他們「太被動」。

★金牛老闆／獅子員工

獅子座自尊高，又很喜歡事先「誇海口」把話說得很滿，事情無法按照計畫進行時，他們又容易惱羞。比起事前許諾，金牛座更在意具體的成績，他們覺得獅子很不實在，且又常常沒大沒小，一板一眼的金牛老闆很受不了。

★雙子老闆／天蠍員工

雙子老闆喜歡大家一起開心工作的感覺，而天蠍員工更喜歡突顯自己，很喜歡表現自己與眾不同，也很敢衝敢講。有時候雙子老闆只是在開玩笑，天蠍卻嚴肅提出自己的意見，讓雙子老闆下不來台，更覺得他們破壞團體和諧氣氛。

★巨蟹老闆／天秤員工

天秤座員工人緣超好，很積極又努力，看在巨蟹座老闆會有危機感，巨蟹老闆通常沒有親信，也很怕屬下上位，入侵他的領域，當遇到像天秤座這種有能力、人脈又非常好的員工會讓他們很有威脅感，會想辦法排斥。

★獅子老闆／雙子員工

雙子座的員工很有想法，點子一堆，提出的企畫案也都很有創意，但獅子座老闆比較喜歡腳踏實地的員工，總覺得雙子光說不練，提一大天馬行空的企畫案，卻遲遲不肯去做很不切實際。

★處女老闆／射手員工

射手座員工做事是「結果論」，希望老闆不要干涉他們，他們有自己的節奏把事情做好。但是處女座老闆是「過程論」，很堅持要按照SOP一步一步來執行。於是射手座員工總讓處女座老闆很焦慮，就算工作最後結果很完美，處女老闆還是很介意過程，會一直念射手座，工作氣氛也相當緊繃。

★天秤老闆／牡羊員工

牡羊座員工很有企圖心，力求表現，講話也常常很白目又直接，牡羊員工太衝的結果常常讓天秤座老闆下不了台，但天秤老闆表面上又想「裝好人」，無法直接開罵宣洩不滿，久而久之，對牡羊座員工越來越討厭。

★天蠍老闆／水瓶員工

水瓶座和天蠍座都是非常固執己見的星座，水瓶座的員工常常會直接頂撞上司，因為他覺得「事情不對就是不對」。偏偏天蠍座是很注重權威感的老闆，只要水瓶員工不尊重老闆，竟敢當面頂撞，不管對方平常表現多優秀，盛怒之下天蠍老闆也會直接要水瓶座滾蛋。

★射手老闆／金牛員工

金牛座的員工踏實又努力，凡事按部就班，但看在腦袋靈活的射手老闆眼裡，會覺得金牛座老是不知變通，一出事就傻眼，都沒有備用方案，實在很死腦筋。

★摩羯老闆／雙魚員工

雙魚座員工創意滿滿，是屬於自由發揮天賦型的人，而摩羯座老闆則是按部就班，希望員工都走中庸之道。在摩羯座老闆底下做事情，會讓雙魚座覺得自己好像沒有學到新東西、沒有進步、沒有表現，久而久之受不了，就會想走人。

★水瓶老闆／摩羯員工

水瓶座的老闆希望員工有創意，他們不在意規則，員工不打卡也沒關係，工作也採責任制。這對在意規矩的摩羯員工來說，會有點無所適從，他們覺得公司毫無章法。摩羯習慣有固定上下班時間，希望工作上有規則可依循，但水瓶老闆超隨興，也會臨時交派工作，兩個人標準差太大，自然容易心生怨懟。

★雙魚老闆／巨蟹員工

雙魚座老闆認為工作時大局很重要，個人的因素可以隨時拋開，犧牲小我。但巨蟹員工總把自己情緒放第一，我心情好就上班，我心情不好就無心工作，甚至想請假，這是雙魚老闆無法理解的。

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