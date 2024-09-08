殺破狼週運勢／天蠍帳面賺了不少錢 2星座當心血光之災

白羊座：

整體運勢

感情運佳，金星在感情宮位行進，相位良好，與喜歡的人正在熱戀狀態，相處甜蜜。感情穩定的白羊座，會與情感對象有許多相處的時間，兩人會有很多愉快的事可以交流。

金錢運佳，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，會接一些兼職，增加收入，雖然不是常態性的，但對改善經濟狀況不無小補。某些白羊座會試著發展副業，開始有零星的收益進帳。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到在溝通宮位的木星以及在精神宮位的土星影響，在職場面臨許多流言蜚語，或是言語霸凌，壓力很大，會思考辭去目前的職務，轉換跑道。

家宅運方面，火星持續在家宅宮位行進，與家人或是鄰居吵架，甚至需要請執法人員到場解決爭端。這段時間需注意電器與爐火的使用，同時當心門戶安全，容易被宵小闖入。

金牛座：

整體運勢

工作運佳，金星持續在工作宮位行進，目前正執行十分光鮮亮麗的職務，甚至會與名人合作，成為職場人人羨慕的對象。某些金牛座，目前正在休假階段，終於可以喘口氣，過幾天悠閒的生活。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會規劃一個屬於自己一個人的旅行計劃，沒有牽絆，可以玩得更加愉快。某些金牛座則想挑戰難度較高的旅遊方式，像是攀登較為困難的山嶽，或是嘗試騎車、徒步環島。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽，受到土星與木星的影響，陷入三角戀情中，自己可能是第三者。某些金牛座則是在兩個喜歡的對象中必須要做出選擇，但兩者對你都很重要。

交通運方面，火星在交通宮位行進，經常需要到外地不斷奔波，十分勞累。外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路，或搭乘大眾運輸系統，都需要特別注意交通安全。

雙子座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛、娛樂宮位的金星相位良好，與喜歡的人有許多互動的機會，兩人有更進一步的發展。單身的雙子座最近會沈迷於追劇或迷偶像的氛圍中，心情總是很浪漫。

金錢運方面，冥王星在財務宮位行進，會不惜傾家蕩產，購買到稀有的限量商品，感到很有成就感。有投資習慣的雙子座，手上的標的逐漸回穩，多一點耐心，未來可有不錯的獲利。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到太陽與木星影響，雖然目前在不錯的產業發展，但專業能力並沒有獲得發揮的機會。某些雙子座會因為工作所需，經常出差、外派，感到操勞。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到土星與木星影響，原本有購屋的計畫，會因為某些因素，無法貸款，計劃暫時擱置。某些雙子座則是因為工作常常需要在外地奔波，無法回家，很想念親人。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，相位良好，會購買新的傢俱與家電，把住宅空間整頓一番，生活煥然一新。某些巨蟹座則計劃與家人一起去旅行，享受天倫之樂。

感情運方面，退行回感情宮位的冥王星相位良好，與情感對象的關係恢復平穩，彼此的心理都依賴著對方。某些巨蟹座認定了一個對象，不論需要經過任何艱辛，都不會放棄這段關係。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入命宮，每天都為了排除許多雜務，必須加班工作，心中會覺得很煩悶。某些巨蟹座身兼數職，每個任務都要認真執行完美，卻總覺得時間不夠，事情做不完。

健康運方面，火星持續在命宮行進，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易長痘痘、口腔發炎、長針眼，這段時間注意作息正常，同時留意人身安全。

獅子座：

整體運勢

面試運、考試運佳，金星在面試、考試宮位行進，面試新工作十分討喜，很快就能獲得錄取通知，參加國家考試的獅子座，可順利跨越成績門檻，進入公務機關服務。

旅遊運佳，金星在旅遊宮位行進，會選擇較為豪華的旅程，入住高級飯店，或是坐遊輪放空腦袋，享受奢華的設施。某些獅子座在外旅遊，會幸運獲得升等服務，感覺尊榮。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到土星與木星影響，對自己好的人不一定是貴人，當心被對方設下陷阱，損失金錢。嚴重的話，甚至會與昔日合作的朋友翻臉，有些糾紛必須上法院解決。

金錢運方面，在金錢宮位的太陽受到土星與木星影響，可能收到朋友的紅色炸彈，荷包要失血了，某些獅子座消費時與人發生糾紛，還無法退貨，花錢受氣。

處女座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在金錢宮位行進，手頭會較為寬裕，會吃較昂貴的美食，或是買些奢侈品犒賞自己。某些處女座會因為兼差增加許多收益，對改善經濟狀況有幫助。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，會趁著假期快閃某個城市，轉移生活的重心，會看見更美麗的風景。某些處女座會為了看偶像的演唱會，不惜千里，遠赴海外，參與難得的盛會。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到夥伴宮位的土星與命宮的太陽影響，在職場表現過於亮眼，功高震主，或是受到同事嫉妒，這些人會製造一些問題，讓你疲於奔命。

感情運方面，在感情宮位的土星受到木星與太陽影響，與情感對象對於未來感到悲觀，經常為此爭執，會選擇冷處理對方的情緒，反而更不利於雙方的關係。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，與喜歡的人有許多機會交流。這段時間，如果能主動一些，脫單的機率較大。感情穩定的天秤座，則會覺得自己經常被對方寵溺。

金錢運方面，在財務宮位的天王星相位良好，發現某個昂貴的物品打折拍賣，會多囤一些貨，以備不時之需。有投資習慣的天秤座，投資標的突然飆升，把握好機會，可獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到木星與太陽影響，因為工作倦怠，想休長假，或選擇裸辭，先維持身體健康為佳。某些天秤座則是因為專業能力不足，被公司資遣。

健康運方面，金星持續在命宮行進，當心著涼感冒，或病毒感染，引起喉嚨發炎。太陽與水星齊聚精神宮位，對生活感到焦慮，睡眠受影響，經常做噩夢或睡不好，罹患心理疾病。

天蠍座：

整體運勢

旅遊運方面，冥王星在旅遊宮位行進，好不容易有時間出門旅行，會把行程排得很滿，到想去朝聖的景點打卡。某些天蠍座會挑戰較為困難的旅行方式，攀登難度極高的山嶽，獲得超出自我極限的成就感。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的土星，受到木星與太陽影響，與戀愛對象在情慾方面難以配合，某方可能肉體出軌。某些天蠍座的寵物或小孩身體不佳，花費許多醫藥費治療孩子的疾病。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到木星與土星影響，不要介入他人的情感問題，多管閒事，容易公親變事主。某些天蠍座會與人發生財務糾紛，甚至會以法律途徑解決紛爭。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到土星與太陽影響，會獲得一筆為數不小的資產，或是保險理賠，卻有親戚有想分一杯羹。有投資習慣的天蠍座，帳面上賺了不少錢，但卻不能輕易動用，看得到卻用不到。

射手座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，會和好朋友相聚喝咖啡、聊是非，某些射手座遇到困難會有人伸出援手幫忙，覺得很感恩。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到木星與土星影響，職場多險惡，當心被合作伙伴或上司出賣、背黑鍋。某些射手座會因為工作需要而搬家，但家人與情感對象都反對。

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，注意人身安全，肝火較旺，容易嘴破、長痘痘，或引發某些器官的發炎，這段時間需特別注意作息正常。

金錢運方面，火星進入財務宮位，預期外的花費較多，甚至因為一些額外的需求，必須分期付款購買一些東西。有投資習慣的射手座，這段時間盡量保守理財，一旦躁進，可能因此負債累累。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會執行一個光鮮亮麗的任務，在職場表現亮眼。某些摩羯座目前正在休假期間，每天睡飽飽，吃好好，輕鬆悠閒過日子，療癒身心靈。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，每天與情感對象各式各樣的爭執不斷，關係不穩定，甚至會放棄對方，分道揚鑣。某些摩羯座被喜歡的人踩到地雷，會默默封鎖對方，從此漸行漸遠。

遠行運方面，在遠行宮位的太陽受到土星與木星影響，到海外旅行，會嚴重水土不服，身體出現莫名的病痛。某些摩羯座則可能遇到交通方面的突發事件，困在當地無法動彈。

溝通運方面，在溝通宮位的土星受到在工作宮位的木星與海外宮位的太陽影響，與外國客戶語言不通，溝通不良。某些摩羯座在職場總是吃悶虧，有許多不愉快不知怎麼表達。

水瓶座：

整體運勢

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，會以較為慵懶的方式旅行，入住高級飯店，或是乘坐郵輪，享受高級設施，某些水瓶座則是到異國體驗昂貴的特殊服務，所費不貲。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，會選修到很愉快的課程，指導者幽默又有料，某些水瓶座進入新的學期就接受許多社團、活動的邀約，成為學校的風雲人物，會主導一些重要的活動。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，職場氣氛不太愉快，甚至覺得自己遭到霸凌。某些水瓶座則是需要處理許多瑣碎的事物，常常需要加班，每天都覺得十分疲倦。

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星受到太陽與土星影響，會在毫無心理準備的情況下懷孕，對於新生命的到來感到手足無措，某些水瓶座的寵物身體健康欠佳，會花很多錢治療毛孩子的疾病。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，購物消費，善用信用卡優惠資訊，可買到物超所值的好東西。有投資習慣的雙魚座，目前標的物指數頗佳，可選在適當時機獲利了結。

旅遊運佳，在旅遊宮位的天王星脫離不良相位的影響，會快閃某個城市，轉換一下心情，可發現很特別的私房景點。某些雙魚座會很隨性的在附近的巷弄逛逛，可挖掘到新奇有趣的小店。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的太陽受到木星、土星的影響，兩人之間壓抑已久的問題浮上檯面，覺得難以與對方繼續相處，會尋求一些方式和對方隔離一陣子，冷靜思考未來的關係。

健康運方面，金星在疾厄宮位行進，當心著涼感冒，或病毒感染，喉嚨嚴重發炎、失聲。土星與海王星持續在命宮退行，有一些痼疾慢慢在矯治，心理狀態較為憂鬱，當心罹患精神層面的疾病。

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