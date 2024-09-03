農曆8月運勢(下)／蛇犯小人、龍會破財、這生肖「好事發生」就怕樂極生悲

命理師湯鎮瑋老師分享影片「農曆八月份，生肖運勢大解析：生肖鼠、牛、虎、龍、蛇、馬、猴要注意」。這裡是指節氣上的農曆8月，從國曆9月7日「白露」到10月7日，快來看看各生肖運勢吧。

▍鼠／福星高照 廣結善緣

福德星、天德星入座，福星高照，代表遇到事情可以逢凶化吉，但福德星也考驗福報，容易業力顯現。本月如果遇到麻煩也是好事，代表福報預先警示，要提早發現問題，最後的結果都會是好的。本月要多累積福報，行善布施、廣結善緣，就算是遇到討厭的人，也要結善緣，讓冤親變成功德。

想要開運，多穿白色系衣服、穿金戴銀，配戴水晶、金珀、鑽石、白水晶，可以多拜土地公，無論住家或公司附近都可以。

▍牛／煩惱解除 注意健康

本月容易心想事成，今年牛偏沖太歲煩惱很多，建議放下比較心態，不要管別人，只專注在自己內在進步。

本月有顆八座星，代表心想事成、八面玲瓏。牛前陣子障礙很多，本月會逢凶化吉，心想事成，之前的煩惱也都會解除。本月還有天解星、白虎星，天解代表以往的問題會自然水落石出有答案，牛要秉持善念，就能逢凶化吉，但如果之前有錯誤，遊走法律邊緣，卻沒有反求諸己，可能狀況會更多。如果之前一直不肯改過，白虎星會反撲，可能事情會不順利。

牛要注意健康問題，可能有舊疾復發，需要開刀，也可能有意外車關、血光、跌倒發生。

想要開運，可以穿戴紅色、粉紅色、橘紅色衣服，配戴紅繩、粉晶、血珀，祈求作明佛母。

▍虎／樂極生悲 建議低調

紫微星、龍德星入座，之前失去的，會有好消息傳出。運氣很好，機會變多，但是會覺得自己有點累。本月有龍天護佑，冥冥中自有安排。建議順其自然，接受各種變化，事情也會走向比較圓滿的方向，如果太堅持會累到自己。虎容易有豬隊友，可能團隊中有人扯後腿，建議自己都要有備案，以免被拖累。要注意樂極生悲，如果有好事情即將發生，建議也要低調，以免出差錯。

想要開運，可以多祈福，行善布施。可以穿戴藍色、黑色、綠色系衣服，配戴黑曜石，可以拜綠度母。

▍龍／容易破財 女性是貴人

今年犯太歲，但農曆八月龍鳳呈祥，很適合結婚、求桃花正緣，可以種下好的種子，未來都會有好機會。要廣結善緣，多去和別人聊天、應酬，可能未來會有好結果。

本月可能花費較大，也可能會掉東西破財，建議花錢要精算做好規劃。旅遊時候要注意扒手問題，出門在外要多小心。本月要多關注身邊女性長輩的身心狀況，她們可能是你的貴人，要多結善緣。

想要開運，多穿咖啡色、黃色系衣服，配戴蜜蠟、黃水晶，可以多拜土地公。

▍蛇／易犯小人 財運空歡喜

本月是三合月，財運不錯會有錢財進帳。但有五鬼星，容易財進財出空歡喜，建議可以花掉或是捐出去，布施累積福德。

本月犯小人，容易有口舌是非，建議多語布施，多讚美多說好話，要用智慧判斷善惡，如果不確定就少言語，少管閒事，以免公親變事主。建議可以多學一技之長，斜槓人生甚至考證照。

想要開運，要多穿紅色、粉紅色系衣服，配戴粉晶、紅繩、血珀，也可以多拜關公或坐明佛母。

▍馬／運勢佳 容易被情勒

太陰星入座，利女不利男，男性馬要潔身自愛，避免捲入爛桃花，女性馬相對運勢好，或是從事跟女性相關的工作也都會很好。本月很適合求桃花、貴人，有機會遇到正緣。

馬整體運勢很好，但馬容易鑽牛角尖，建議不要操之過急，不要被別人情勒，影響自己的情緒。不開心的時候，可以去旅遊、買自己喜歡的東西，給自己打氣。

想要開運，要多穿紅色、粉紅色系衣服，配戴粉晶、紅繩、血珀，也可以多拜坐明佛母。

▍猴／女生勞碌命 多曬太陽

本月需要以名帶利，做事情要記得先建立口碑，讓別人看見你的努力，才有機會收穫。女性有點勞碌命，家庭事業兩頭忙的感覺，也要多注意健康、睡眠品質、婦科問題。

如果覺得很累，心情不好，可以多曬曬太陽，幫助體內去除晦氣，建議早上七點到九點曬曬太陽，頭頂眉心曬一下都開運。勞累沒有不好，突然鬆下來，反而容易有狀況。家裡如果有壞掉的東西，就換掉吧，破財換好運，磁場煥然一新都是好事。

想要開運，多穿白色衣服，多穿金戴銀，配戴水晶、金珀、鑽石、白水晶，可以多拜觀音菩薩。

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