農曆8月運勢(上)／三生肖有血光災、兔還會破財、狗健康狀況多

命理師湯鎮瑋老師影片分享「農曆八月份，生肖運勢大解析：生肖雞、狗、豬、兔、羊要注意」。老師說，今年是甲辰龍年，是六十甲子的第一個循環，也是九運的循環，代表從頭啟動。

老師說，這裡農曆八月是指節氣上的，從國曆9月7日「白露」到10月7日，農曆八月是酉月，和龍年成為六合，酉月也是龍鳳呈祥的「桃花月」，是增加朋友貴人、人脈通錢脈的好時機，一定要好好把握，老師也提醒，農曆八月有五個生肖要特別注意，「有注意就開運」。

▍兔／容易破財 當心血光災

對兔來說，本月形成一個「六沖」的月份，兔要特別注意人和，避免口舌是非、溝通上的誤會，當心影響人際關係。

要注意跟家人、伴侶同事、主管、朋友的溝通問題，很容易一言不合大爆炸，難以收拾。要多修身養性，多忍耐。當你覺得受不了的時候，可以多念心經開運除障。

大耗星入座，容易破財，本月不要太輕信朋友，避免借貸、合夥投資。災煞星入座，要多注意意外血光問題，如果本月有開刀或捐血，都算是破解血光災。

屬兔想開運，可以穿戴綠色衣服，多配戴翁珀、綠珀，可祈求綠度母。

▍羊／注意車關 太累多去曬太陽

本月勞心勞力，覺得自己付出多回報卻很少，只要轉念想，其實也在廣結善緣。羊在工作、家庭兩頭忙，容易身心俱疲，不妨適時讓自己放假，量力而為買點東西給自己，或是曬曬太陽也很好，增加陽氣和去除穢氣。

工作上如果有職業倦怠，也不要衝動，先求安穩。本月容易容易恍神，要注意出入交通安全。

想要開運，可以穿紅色、咖啡色、橘紅色衣服，配戴血珀，「一紅擋九災」，可以拜觀音菩薩，多念六字大明咒。

▍雞／有無妄之災 當心刀傷血光災

本月將星入座，代表可以多突破新領域，建議可以多學一技之長，無論學習工作課程、或是身心靈課程都是好的。

容易有無妄之災，譬如交通誤點、計畫案因為不可抗力被中斷，建議雞不要一廂情願把事情想得太順利，做事情一定要按部就班，不要亂來會更麻煩。要注意金屬利器刀傷，容易有血光災。

想要開運，可以穿戴金戴銀，配戴金珀、鑽石、白水晶、黃金，可以多拜土地公，事業上想進步，就拜公司附近的土地公，想求家庭平安可以拜住家附近的土地公。

▍狗／健康問題多 當心豬隊友

本月容易健康出問題，建議要多養生，不要熬夜，注意補充營養，養成抵抗力，如果身體覺得有狀況，就快去健康檢查。

容易遇到豬隊友，可能本來你心情很好，卻被打亂心情。本月有陌越星，要多廣結善緣，多語布施(講好聽話)，該送禮、該關心別人，都會增加貴人運。

想要開運，可以多穿黃色、咖啡色衣服，配戴黃水晶、蜜蠟，可以拜藥師佛。

▍豬／當心血光災 簽約小心陷阱

本月多注意血光災，行車走路都要當心，可能會有各種狀況發生。

豬要注意合約、簽約的各種細節問題，簽約前要看清楚條款，避免損失。

想要開運，可以去多捐血，穿戴紅色衣服飾品，配戴紅水晶、紅繩，都可以逢凶化吉，可以多拜觀音。

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