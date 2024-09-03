如何成為12星座主管「愛將」？獅子要優秀卻不搶功、射手討厭馬屁精、這星座禮貌最重要

12星座的主管或老闆個性大不同，身為上班族一定要摸清楚他們脾氣，才知道該用什麼態度說話應對，更獲得主管或老闆信任，讓自己在職場如魚得水，升遷加薪之路也走得更順利。

▍白羊座／提意見簡單扼要 讓他們思考

．有什麼問題最好私下提出

．提出意見要簡明扼要

．不要拐彎抹角

．提出建議後要讓白羊座獨處思考

▍金牛座／給他可靠感覺 只提有用的意見

．要建立自己的可靠度與信任

．提出的意見是真的能夠改善問題

．沒有把握時請沿用安全的方式

．有創新方式實證後又能提高效率

▍雙子座／穩定可靠 能幫他處理各種問題

．保持雙子座對你的好奇心

．把你的提議融入在日常對話當中

．幫助雙子座處理各式各樣的問題

．有時會比較大意，你要表現你的穩定度

▍巨蟹座／別去改變他 顧好你個人形象

．保持安全的距離

．不要輕易嘗試改變巨蟹座的想法

．工作日常做好準備，巨蟹座會默默關注

．你的個人形象也是加分項

▍獅子座／必須優秀 但別搶他功勞

．不能鋒芒畢露

．有應變能力

．甘於在獅子座背後提意見

．不領功，不會自滿

▍處女座／認真不多話 顧好各種細節

．對美觀的事情特別印象深刻

．做好細節，日程表

．猜中處女座的心意並給予支持

．工作上認真，不會有過多的話語

▍天秤座／容易溝通 成為團隊一份子

．同心協力去完成一件事情

．天秤座的上司重視參與度

．要做好你在團隊中的角色

．什麼事都要好好溝通

▍天蠍座／有禮貌很重要 工作表現佳

．只要做好自己

．非常有禮貌

．比較實際，只看工作表現

▍射手座／討厭阿諛奉承 最好聰明低調

．有舉一反三的能力

．聰明但低調

．有自己的想法但不要過多

．最看不起阿諛奉承的員工

▍魔羯座／別一直抱怨 交辦任務使命必達

．只看工作的真實的成效

．不要過於抱怨

．好好完成魔羯座委派的任務

．不要過於熱情

▍水瓶座／有創意 工作外有其他才能

．你要有創意

．水瓶座比較看感覺

．保持你身上的能力

．能有工作外的才能

▍雙魚座／保持朋友般關係 理解他感受

．保持友好的關係

．可以與雙魚座成為朋友

．可以情緒化，感受雙魚座的感受

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