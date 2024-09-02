9月份生命靈數分析：2號單身者擺脫低迷 9號人值得開心的月份

引用八數指引作為九月的開端：LAPIS LAZULI

讓青金石為你開啟深埋於無意識中的洞察力，不困於表面事實的你，

終於看到一條新的路，過去那些有限的選項，也是時候該要更新。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1 ／ 8宮．雙子．金星

整體運勢：經過前一個月的戰場清掃，運勢漸露曙光的九月，如果你覺得行動力不佳，那麼我們還剩最後一哩路，與原生家庭的關係、內在的不安，都會是拖住一號人腳步，如果想迎向新局，你必須誠實的面對過去的創傷，並且與之相處、應對、整理，而非想一刀切的不處理，這會讓你困於恐懼、或因為種種外來阻力而無法往前；

對於已經整理好過往、並且有所行動的一號人來說，九月則是開始緩步前進了，有了新的健康的人際、也開始出現一些困難、但你用力一點就擔得起的挑戰，請為自己勇敢向前。

工作／學習狀況：在專業上會被委以重任，但這些「重任」是真的重，無論是量、時間、困難度，都高於以往，所幸對外人際運勢在本週期也算好，因為身邊的多數人都自顧不暇，對一號人來說，往外找配合對象跟後援，就可以在這個缺乏人力、時間、的狀況下，擠出資源跟空間，順利完成任務；

這將是考驗一號人靈活跟身段的時間，只要開口，就能完成不可能的任務，並且得到認可、在技能上提升之外，也得到相應的報酬，有當下的額外進帳外，還能拓充後續其他財源，它關乎你接下來的荷包的飽滿程度。

所以，靈活是務必要的吧！九月的你，只要願意，是沒有問題的。

愛情：單身者得脫離既有人際圈，只要換個場景，就能遇到還不錯的對象，如果想脫離單身，也適合請人介紹，主動創造機會，在本週期也能收到不錯的效果，對於原本有喜歡對象但未發展者，則是答案揭曉的時刻，無論有或沒有，你得做個了結了，確認心意、明確行動，若再沒有，也能在放下時無縫接軌很快找到新的關係來發展，如果本來就拖住很久的，則會在這時候明朗，進入正式關係，無論如何，都該前進了。

有伴侶者，在關係中對方希望跟你更親近、有更多共有的話題，我想你是完全明白的，不過過去很長的時間，礙於恐懼，你可能總是閃避這類的話題，而本週期這個問題大概不能再閃躲了，到了該調整、面對的時刻，也如前述運勢總覽說的一樣，這些不深入交流感情，應該並非故意，而是源自童年的限制跟陰影，你得徹底處理這些，不能逃，無論是原生家庭的議題、或是對對方交付弱點的問題，都是。

訊息指引：GREEN AVENTURINE

以綠東陵開啟心輪的力量，協助開啟與整理過往記憶的勇氣，

過往的一切安放後，才好讓幸運降臨。

生命靈數2 ／ 7宮．巨蟹．水星

整體運勢：九月容易因為遭遇被威權質疑、打壓的外來狀況，導致二號人產生自我懷疑，這會讓你整體的行動力下降，但與此同時，也有另一股較平等、支持你、可以聽懂你的客觀力量在支持你，二號人在九月的穩定跟自信度，就源自於你最終到底選擇看向哪邊了，慎選陪伴、對談的對象，會幫你創造完全不同的生命情境；

至於質疑你的威權，則會因為你願意拿回自己的主導、話語權，在有足夠的信心之後，就不會成為拖住你生活步調的阻礙，能順利跨越。

工作／學習狀況：上述的挑戰，最容易展現在職場上，比你高層的業主、或是老闆，總是用一種以上對下，懷疑你的口氣對你說話，這會讓你雖不開心，卻也不敢回嘴，不過若要說最終工作或進度會出現問題，那最大的關鍵就在這裡，就是「放棄抵抗、消極面對」，當二號人想著「反正你是不會懂也不會聽」懶得多說時，眼前的挑剔不會消失，反倒會多出很多不必要的工作，全都做完一輪之後，只是證明「這沒有用」然後回到原點；

在沒有意識到這樣不行，心態調整之前的九月，會是做很多白工的，但當二號人意識到問題，願意在當下多做幾輪說明、拆解，就能省掉很多麻煩，贏到專業信任，也贏到時間空間，接著，就看你怎麼幫自己選了。

愛情：單身者在本週期將擺脫過往低迷的運勢，迎來幾個跟你聊得來，有相同理念、想法能互通的對象，不限於日常生活，這樣的人更容易在社群、網路上出現，如果想擺脫單身，不論在真實生活、或網路上，都宜多發表意見，當然這個過程需要是主動、而且真實的心情分享，受到一些質疑挑戰的同時，激出的火花，反而能讓你找到同溫層，距離愛情雖然還遠，不過這總算是跨出第一步了。

有伴侶者在關係中，伴侶因為無法更貼近你的心、不知道你到底在想什麼，開始有些不滿，甚至是刻意疏遠、讓關係變得冷淡，但這些都是對方「想談談，但沒有切入點」的訊號，不過這些都是斷斷續續的，多數時間交流的狀況都算愉快，暫時沒有大的起落，就看二號人是否想讓關係更穩定了，如果這是你期待的，那麼這些偶爾的冷淡，也可以積極處理，主動說出正在想的事，對於兩人關係是有加分的，也能避免感情的溫度忽高忽低的問題。

訊息指引：RHODOCHROSITE

讓菱錳礦消融內在的焦躁，軟化過度僵硬的態度，

重拾善待自己的能力後，你方能迎來美好的關係。

生命靈數3 ／ 6宮．魔羯．金星

整體運勢：外來事件打擊頻傳的九月，三號人需要提高警覺，保持冷靜，避免讓混亂的思緒又把你帶進更麻煩的困境中，本週期主動型的外援偏少，多數旁人都自顧不暇，三號人不能被動等待救援，也盡可能不要隱瞞現況、騙自己一切都好，面對突如其來的終結場面，各種生命中的斷捨離快速被塞到眼前，最好是正視問題，至少讓自己有所準備，無法求無事，只能求減災，你得拿出更多務實，盡可能的把慣用的小聰明都收起來先。

工作／學習狀況：在專業上，這段時間的重點工作只要「做好本份」就好，乍聽簡單，但進到九月的你就會知道，光是很平凡無事的日常，其實也滿困難的；

本週期因為突然被委任、或是過去以為已結案、塵埃落定的工作，都有被重新檢討、追究的狀況，這些都可能是讓你手邊進度被拖慢、甚至是讓已到手的報酬被追回的狀況，不過事件都有前因，通常是三號人在過去的當下，都曾經覺得無可收拾，但卻因為種種巧合、無事過關的工作再被翻出檢討，如果你過去曾經掩蓋這類的事件，那麼主動先整理，會是比較不驚擾到眼前進度、不損及聲譽的方式，劣勢並非命定，仍有翻轉的空間，就看三號人的積極程度而定。

愛情：單身者本月暫無新的發展機會，倒是這個「舊帳來追」的運勢，可能讓你遇見過去未能發展、或沒有好好告別、看清楚的戀情，對於母胎單身者來說，則可能從日常事件中，讓你有機會想起過去的自己，到底為何有點恐懼、或無法踏入感情關係的；

舊事件的回顧，再到眼前，是為了讓三號人能用更清晰的視角自我整理，然後才能往前繼續前進，困於單身、或過往時間線的你，九月給你的不是桃花，但是是迎向桃花之前必備的暖身。

有伴侶者在關係中，因為自己過去一段時間的疏離，而面臨情感決裂的危機中，另一半要分手、不再搭理、不想維繫關係，你應該都知道的，不是一天兩天的事，不過你一直都置之不理而已，本週期將是伴侶將事實塞到你眼前，終於說出口的時刻，但這個分手或是對方找你攤牌的行動，看似消極，卻是對方給你最後的機會，這是切斷前，對方給你最後展示誠意的機會，如果你不想分開，那務必要直球、不迂迴的徹底掏出真心，它將為你換到留校察看的補考機會。

訊息指引：MOONSTONE

讓月光石溫柔的接住你的焦慮，修復你與過往記憶的關係，

更新成舒緩版本的你，會更懂該往哪兒前行。

生命靈數4 ／ 10宮．處女．天王星

整體運勢：承繼八月的走向，若要說過去這個月的風暴是隱隱然，那九月就會是充份引爆的局面，若四號人還在往日的榮光、或是自以為安全的自我限制裡，恐怕在九月週期，就會面臨很難收拾善了的局面；

原本預期的收益大幅減少之外，人事跟溝通紛擾多，他人對你期待破滅，缺乏解釋機會，越想避重就輕，火就燒得更旺，都是為了讓固執的四號人能理解到「過去的方法已不適用，該認清當下現實轉彎」，或許你自認有，但若這個「轉」是你自己想像、而非跟無利害關係的家人、朋友討論過的，那恐怕也不太可靠，從日常生活的風暴大小，就能知道方向到底有沒有錯誤了。

工作／學習狀況：在專業上，因為自己的立場不明、傳達語意不清，導致對外的溝通失利，他人或下屬也失去對你的信任，本週期最嚴重的運勢災區，應該就在事業上，對四號人來說，若過去一段時間已經有不少往下走的、需要付出更多努力才能維持跟原本一樣成果的狀況，那麼這個月，這些「勉強可行」將正式「不再能行」，主因是四號人的決策圈太小，未能廣納意見，或討論的決策圈、共事的成員，早已腐壞，但你卻不願意正視問題；

其實四號人自己是最知道的，這些問題你並非沒看見，但就是不能面對，不過遲早是要的，差別只在於你是被動被消滅，或是主動取得轉寰空間罷了。

愛情：單身者在一片生活的壓力跟狼籍中，是無法有新的機會的，如果有，那才是最需要小心的，因為對方並不是基於愛，可能是基於騙，才接近你，在這個多事之秋，多一事不如少一事，建議四號人先把日常生活穩住，再考慮新戀情，這段時間確實會出現一些「看似夢幻的戀愛機會」不過最終會發現一切都是幻覺，請務必保持清醒，才不會落得人財兩失。

有伴侶者在關係中，因為不想跟伴侶討論自己的煩惱、坦白示弱、萬事都想依著自己的想像進行，在九月終於迎向攤牌的局面，如果之前都沒有救到，這時大概是最後時刻了，再不把關係中你藏起、隱瞞、想自己消化的秘密們都如實吐出，大概很難安然度過秋天，對方可能會以失聯、收起所有溝通管道、分手、離婚等事件來幫你們的關係畫下句點；

若四號人仍打算繼續眼前的關係，請誠實的把對方當成是「一起的」，而不是老是自顧自的前進吧！

訊息指引：PREHNITE

讓葡萄石協助你用全新的視野，重整方向，看見原先不願看見的可能性，

順利承接那些原先不願意看見，但確實存在的轉機。

生命靈數5 ／ 7宮．魔羯．火星

整體運勢：在困於自己居多的九月，生活中正向支持跟雜音併存，消息混亂的本週期，五號人很容易因為判斷失準，做出錯誤決策，這段時間並非沒有好事發生，通常你也能在第一時間看到正確的選項，不過很快的，就會誤信他人耳語，然後拋棄自己原本想定的事情；

至於為何要相信呢？其實跟旁人說的是否合理毫無關係，因為很可能在當下你一聽就覺得有問題了，只是你不太能夠全然信任自己，如果你感到這段時間生活裡充滿各種碰壁，那麼不妨關起耳朵、暫停詢問他人意見，學著自己做決定。

工作／學習狀況：五號人在這段時間，會經手滿多重要的任務，若表現正常發揮的話，是可以得到合理的報酬、同時為成就感加分的；

但在專業上的流言跟惡意攻擊多，經常有聽錯話、傳錯話的狀況發生，在細項的核對上，也很容易因為旁人跟你的理解不同而出錯，或許一開始雙方以為已經說好的內容，到了收尾時卻出現與預期完全不同、讓人驚嚇的結果，一方面是一開始的溝通就不夠細膩，或有某方根本沒在聽，另一方面，過程中可能欠缺隨時確認進度，若希望不要白忙、順利坐收成果，那麼過程中不斷確認、複核，都是不可少的，請不要逃避，做好每個細節吧！

愛情：單身者會遇到特別會說話，懂得討人歡心的對象，在很容易暈船的九月，因為這段時間生活各事務多且雜，五號人的判斷力可說是直線下降，經常在當機狀態，戀愛感是有的，不過沒有戀愛（登愣！），最後可能會發現對方別有用心、或自己誤會，自作多情，或是對方根本就有其他對象了；

在這段時間，可以享受愉悅，就當調劑身心，但是太認真就還是....先不要吧！

有伴侶者，另一半在這段時間，會給出不少照顧，讓你覺得很溫暖、貼心之外，可能也伴隨一點壓力，如果你正困於這種「滿溢的熱情」當中，感到困擾，還產生一點罪惡感的話，可能可以先別急著怪罪自己的不知好歹，因為那些「好」，雖然對方，但你感覺的那點壓迫沒錯，因為它確實是「需要等價交換」的，對方給出自己想像的東西，正期待你也有同樣的回應；

對五號人來說，無論好壞，不那麼需要的東西，就該好好說明，才不會讓這份愛變得沉重，讓美意成了需要逃避的壓力。

訊息指引：AMETRINE

用紫黃晶協助提升智慧，看到更好的選項，幫你守住荷包與幸運，

排除了干擾之後，你總能做出正確的決定。

生命靈數6 ／ 2宮．獅子．月亮

整體運勢：在九月份的財務運勢良好，但一不注意，卻很容易只淪為過路財神，若只是左手進右手出，可能都還算好，怕的是還沒入袋的錢跟資源，就先在預期階段安排了要去的地方、或先答應別人，本週期的估算就會在這一來一去的時間差中失準，得避免過度自滿、自信的九月，不管是金錢、資源、或是跟別人的互動，最好都等事實擺在眼前，百分之百握在手上時，再做「很節制的分配」，才不會讓九月在樂極的同時生悲。

工作／學習狀況：在專業上，與他人互動跟配合都是愉快的，不過因為這些愉快，反倒延誤實際工作內容，跟客戶、同學同事互動良好，但最後可能發現正事沒辦到多少，或是說了半天，但沒說到重點，也可能因為太信任對方，所以誤投了超額的資源，多付了不必要的時間或金錢上的成本；

這些問題對六號人來說，可能在過程中都不易察覺，但到了月底，你就會驚覺「欸！為什麼東缺西漏、進度很有限？為什麼要多花這些錢？我那天到底在幹嘛？」到時候恐怕後悔就太晚了，開心歸開心，但別太過頭了，不然九月勞無所獲的失落感，將在月末一次展現。

愛情：單身者會有種「全世界都很喜歡我」的錯覺，欸對，是錯覺啦，你要醒一醒才好，因為這段時間大家相處確實很愉快、你也有交到新朋友、聊得很開心的機會，但對方很可能只是在嘗試階段，或只把你當普通朋友，不過你卻因為這些過度自信而先暈船了，到月底發現這個「你跟大家被一視同仁」的轉折，恐怕會有點傷心呢！九月是個利於愉快交際的週期，但跟脫單沒有關係。

有伴侶者，在這段時間對伴侶是樂於付出的，不過在這些付出的過程中，伴侶卻沒有感受到你的好意，反而覺得有點被強迫，很可能你在給予的過程，給對方一種以上對下的感覺，一次兩次可能還好，但若整個月多數時間都這樣，另一半就會開始不開心，若你正在這個階段，感覺到被否定很委屈，那麼比起生氣、覺得對方不知好歹，更需要的可能是先問問對方需求，這才不會讓你的好意，在對方的眼裡變成一種惡意，在付出前若能先跟對方確認心意，會是讓這段時間避免讓關係被不愉快淹沒的要領。

訊息指引：UNAKITE

用綠簾花崗石抽離身陷各種無用社交、雜音的你，

穩固自身的信念不受動搖，

別人的決定，始終是別人的決定，那並不等同、也不一定適用於你。

生命靈數7 ／ 7宮．天蠍．海王星

整體運勢：表面看似美好，不過實則暗潮洶湧的本週期，可能因為這些心理壓力，而有情緒性消費的傾向，或有大筆財務支出的衝動，但這些錢回過頭來，或許都會發現是不需要花、可有可無的，七號人在這段時間的心理健康，可說是緊連荷包，如果不想超支，那麼生活中隱形的壓力，雖然還沒到「不解決就會完全卡住」的程度，但已經慢慢可以從金錢短少、意外挑戰的密集頻率觀察到，七號人不能不主動去整理，必須往內在探尋壓力根源，才不會讓未處理的黑暗，漫延至日常生活。

工作／學習狀況：在專業上受到外來聲音質疑的機率變高了，面對當下做法不被認可，七號人做的卻傾向不去解決問題，而是固守自己既定的認知，但堅持自己沒錯，不需要多說的你，究竟是不是只是因為害怕沒有能力表達完整、逃避結果而不說呢？

無論是不是，七號人都不該因為任何理由不做深入說明，因為本週期在工作上的挑戰，正需要你的仔細拆解問題、直球面對問題，才能迎韌而解，因為不說、不主動，問題跟業主、客戶、各種麻煩，都會不只在本週期追趕你，還會追到下個月去，越早面對是越好的，尤其本週期是正面接球，就能得到助力跟認可的月份，不該錯過這個機會的，特別最希望問題能被解決的那個你。

愛情：單身者容易介入他人關係，爛桃花多的本週期，請保持安全距離，並且不要只相信感覺，更要好好「看著眼前這個人在做什麼」，易暈船，聽一點好話就陷進去的九月，再加上現實生活讓你想逃，各種綜合因素，都讓開展新關係的風險變得很高，既然腦袋不夠清明，那麼務實的面對生活，先確定心理壓力不高，若有餘裕再考慮感情選項也不遲。

有伴侶者在關係中，雙方有話不說，各懷心事，但這不代表伴侶就對你不好噢！相反的，你可能還能感決到對方各種殷勤、示好，可是在這種時候，你仍覺得不滿、少了些什麼，或許你沒感覺錯，因為那些可能都是對方為了表現「我可是個很及格的情人噢」的彰顯，但根本與你真正的需求無關，若七數的你正困於這種「對方好像沒做錯，但我很不開心」的困境中，如果希望這段感情得以繼續，那麼九月會該是說出口，而不是再選擇略過、假裝沒事的時候了。

訊息指引：AMAZONITE

讓天河石為你的腦袋注入一絲新鮮的空氣，

你知道的，現在還不到放棄的時候，

只要願意再多補上多一點細節，即便只一句兩句，也能翻轉走低的劇情。

生命靈數8 ／ 12宮．雙魚．南交點

整體運勢：宜靜不宜動的九月，主動做的決定，不見得能夠順利推展、或讓問題得到解決，反倒是先觀察、讓宇宙「推你去那邊」才是最省力、而且能做對決定的方式；

若八號人堅持用自己的方式，試圖改變原本應有的結果，能逆轉的空間幾乎不存在，如果你正困在各種方式都落敗的局面之中，比起繼續試，不如靜置，等待時間給出命定的答案，在各種事務都只能接受宿命安排的九月，八號人需要的是放下控制，留白給時間之神，幫你描繪應有的生命細節。

工作／學習狀況：在專業上，這是個獲利回收、成果展現的週期，前階段的收成會在此刻入袋，並且在這個基礎之上，如果還有需要修正、補足的地方，再做補綴、或錦上添花的工作，讓原本的進度完成度更高，都是在九月適合做的事，但對於新案件的開展、或是洽談、嘗試，則容易落空、找不到人、或是方案建議易被拒絕的局面，比起開發，更適於守成的九月，只要八號人能放對重點，就可以讓流程順利，選對路滿重要的，它決定了你這個月會感受到的，是處處受阻，或是幸運滿足，請保持覺察為自己慎選。

愛情：單身者在追求新關係上，若已經有喜歡、但未發展的對象，這段時間的狀況雖不會明朗，但是會有很微妙的、悄悄進展的感覺，但若尚未有任何對象，桃花就更不明顯了，如果你真的想積極做點什麼，那就往既有的人際關係中多觀察吧！

如果要分等級，那九月的桃花就得是「潛入深海」，用感應的方式，八號人若一直都沒對象，很可能他早就出現，只是你沒發現，九月適合的就是「用心挖掘」，想脫單就記得多多打開天線吧！

有伴侶者，在關係中的發展趨於低調、不明朗，一切日常都照走，不過若八號人覺得總是摸不透對方的心、或是這樣的「無事太平」讓你有點煩躁、不耐煩，那就表示關係雙方的交往，仍是很表面的階段，九月份讓你看到上述這些問題，若你打算長期經營眼前的關係，就建議多觀察對方跟自己的需求，尤其是在煩躁時，來取代原先習慣的「更多的一起做點什麼、外來刺激」，才能真的解決感情中隱而未顯，始終只在表面的關係。

訊息指引：LAPIS LAZULI

讓青金石為你開啟深埋於無意識中的洞察力，不困於表面事實的你，

終於看到一條新的路，過去那些有限的選項，也是時候該要更新。

生命靈數9 ／ 2宮．牡羊．金星

整體運勢：總算撥雲見日的九月，對你來說，2024上半年，外在一切運勢變動之快的不可掌握，大概已經將九號人打到就算想控制，也不得不放下的狀態，如果你正在如此厭世、不想再抵抗的狀態中，那麼就會在這個月，看到命運的幽默之處，就是「當你都不要了，一切就又都回到你手中了」；

除了會讓人想由衷罵出髒話外，但一切都滿好的，該還你的公道，你猜也猜不到、求也求不得的那些，終於都到眼前來，是值得開心的月份，請放寬心好好喘口氣，享用一下全年流淚深耕的收成。

工作／學習狀況：在工作上，因為更能掌握瑣碎的專業要領，即便外人看不出什麼，但你卻能從領悟出到的細節，把工作做得更好、更有自信，在成果展現上，大概會呈現「依舊在水準之上，但有種說不出來、看起來就是更細膩了」完成度更高的感覺，九號人將從這邊得到認可，至少自己會很滿意的本週期，對於受雇他人者、或對上級、業主，也適合多對他們說明自己在這份工作中做了什麼，這些過去可能你沒理清的，現在知道了、說出口，就能為你爭取多一點加薪、或得到後續更多授權、信任感的機會；

專業得以被看見，但因為只有你懂，所以會有個「你要主動提出」的前提，九號人務必得把握了。

愛情：單身者對外能展現魅力，雖然你自己大概沒什麼感覺，但在別人眼裡看到的你，就是「有那麼點不同」了，變得閃閃發亮、值得爭取，外來桃花很旺盛的九月，想脫單可得好好把握，桃花數多、而且多為良品的這段時間，那些不好溝通的、太糟糕的對象，相較於日常都是少的，難得有這種任選的時候，就算是隨便出門走走都能惹人注意，千萬別再只待在家了。

有伴侶者，在歷經溝通之利、伴侶可能在這一整年讓你越來越不想管的此刻，因為九號人被迫不再過度承擔對方的責任，會發現伴侶突然變得有用了起來，今年前半在感情上的受苦、失落，將在九月有逆轉的空間；

對於還在關係中，苦戀、不明朗、或未有定論者，答案將在這個月出現，不再需要躲躲藏藏或模糊，而已在關係中的，將迎來感情的穩定期，之前存在的問題將陸續消失，終於雨過天晴。

訊息指引：LABADORITE

讓拉長石再幫你撐住一下下吧，

你需要多一點點的定力，專注於內在穩定與休息，

沒有那麼多需要努力的，最需要努力的，是放下多餘的擔心。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。