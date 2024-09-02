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天降大喜！9月「3生肖」財帛閃耀不停 龍翻身大吉、第一名聚財聚福

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天降大喜！9月「3生肖」財帛閃耀不停 龍翻身大吉、第一名聚財聚福

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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進入秋天，氣溫也會慢慢逐漸下降，不再那麼炙熱難耐。時間也來到9月，「搜狐網」列出有3個生肖將在這個月天降大喜，有貴人指引外，事業也能更上層樓、財帛閃耀不停。

第三名：生肖牛

生肖牛的朋友充滿智慧，他們在工作上幹勁滿滿，能夠保持動力，讓自己收穫更多的好運。進入9月開始，屬牛的朋友能夠獲得貴人的指引，事業上一帆風順，他們在求財的道路上，收穫不俗，9月贏在起跑點，對於屬牛的朋友來說，無論是財運還是事業，都容易有心想事成的喜事喔！

第二名：生肖龍

對於屬龍的朋友來說9月時來運轉，他們勇敢接受挑戰，貴人也會幫忙，工作上不必擔憂。屬龍的幸運朋友將成為幸運兒，他們透過努力在9月贏來翻身大吉，過去的不如意不會再重演，窘境退去。他們有望在新的月份裡發揮才華，財運逐漸上揚，不僅賺得盆滿缽滿，更容易守住錢財，讓自己的財富累積豐厚，恭喜屬龍朋友。

第一名：生肖猴

屬猴人氣場強大，他們在工作上膽大心細，善於展現機會，能夠靠自己的拚搏帶來好的資源。屬猴朋友9月運勢如虹，工作上按時完成任務，他們本來就眼光獨到，可以開展自己的思維贏得更多有關工作上的突破與發展。屬猴的朋友9月財庫也會大開，有財神庇護、聚財聚福，全家平安健康，日子紅紅火火。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖 財運

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