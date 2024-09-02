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唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有爆紅機會 雙魚感情陰錯陽差

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片
星座專家唐綺陽。本報資料照片

【唐綺陽星座運勢週報9/2-9/8】

星象影響：天王星逆行、火星衝刺中、冥王逆回魔羯、火星進巨蟹、日土漸對分

天王星逆行，健康及理財問題浮現需處理。火星在雙子衝刺中，關於說話及交通相關產業聲勢衝高，當心車關和口舌紛爭。冥王星逆回魔羯，檢視需斷捨離的事物，重新審視為下個階段做準備。火星進巨蟹，巨蟹座迎來爆紅機會，戰鬥力及能見度高。大眾情緒波動大，容易感性激動，要注意情緒的掌控。日土漸對分，觀念立場不同者，更易加深意見分歧、對峙分明。

12星座個別運勢：

雙子：資源沒到位需稍作等待；感情相處機會少稍有遺憾

獅子：事業有海外發展但需配合協調；感情多花時間溝通

射手：多注意身心健康；過往的感情問題有機會水落石

雙魚：請求協助需表達明顯一些；感情陰錯陽差覺得掃興

巨蟹：週四後柳暗花明；感情別太被動需有所突破

處女：因夥伴的散漫而激發潛能；感情主動關心釋出善意

天蠍：凡事降低標準會更舒心；感情差強人意尚缺火侯

魔羯：做事綁手綁腳有點悶；感情堅持原則不想讓步

牡羊：有想法有方向貴人運佳；感情注意別太自我

金牛：工作穩紮穩打即可豐收；感情欠缺浪漫別太務實

天秤：團隊夥伴的和諧為工作加分；感情建議來點撒嬌

水瓶：事業適合擔任幕後推手；感情運佳受到周遭人的喜愛

情緒 星座運勢 火星 落石

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