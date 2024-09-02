快訊

鬼門關前…高雄三井商場吊塔塌再添1死 55歲工人凌晨不治

吃蛇肉好環保？國際被誤解與簡化的「蟒蛇養殖取肉」研究

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「有亮眼成績」：財庫扶搖直上

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人好好努力，就有機會讓自己升職加薪，有人則是在短期內獲得大量收益，讓自己的財庫扶搖直上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬狗

如果你是屬於沒有什麼新鮮事的上班族，每天工作大同小異，感覺只是過著不斷處理相同事務，而沒有挑戰性的日子，那麼在本周，將有機會開始不同的旅程，在這段時間裡，可能會有被借調支援的狀況，你可以好好努力，不要錯過這次機緣，未來將有可能幫自己升職加薪，更上一層樓。

第四名：血型A型+生肖屬虎

生活總是脫離不了飲食，如果你是屬於小吃餐飲的經營業者，在本周，會有意想不到的驚喜，在這段時間裡，許多客人莫名其妙的前來光顧，讓你的生意瞬間如日中天，忙得焦頭爛額，但一定要保持親民的態度，提供最好的服務，那麼就有機會延續這股運勢，替自己帶來滿滿的財富。

第三名：血型O型+生肖屬猴

如果你是充滿專業技能投身於資訊業的工作者，特別是軟體或硬體程式設計師，在本周將面對龐大的工作量，會有許多案件或是狀況需要你去處理，在這段時間裡，加班絕對會成為日常，但是不要擔心，努力一定會有收穫的，等到事情告一段落時，得到的加班獎金，勢必讓你感到值得。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

金融市場起伏不定，只要能抓住先機，就能有亮眼的成績，如果你有從事投資，無論是股票基金或是期貨等等，本周將能靈機一動，找到適合的投資方向，在這段時間裡，要多注意市場動態，準備好足夠的資金，非常有機會可以在短期內獲得大量收益，讓自己的財庫扶搖直上。

第一名：血型O型+生肖屬鼠

銷售工作者常常需要察言觀色，才能洞悉對方的心態，了解客戶的需求，如果你是屬於高單價的銷售員，例如汽車、精品鞋包等，本周有機會遇到許多出手闊氣的大客戶，在這段時間裡，要保持笑容滿面的親和力，就能拉近與客戶之間的距離，讓你的業績獎金加速成長。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

加班 客戶 生肖 血型

延伸閱讀

明關鬼門4生肖當心！ 2句話別說、避2色有助化煞轉運

愛聽甜言蜜語、好傻好天真…4生肖女「渣男磁鐵」永遠愛不對人

三生肖鬼月平安「好兄弟不易靠近」！虎龍陽氣旺、他這原因鬼都怕

下半年生肖財富指數 ！虎有貴人財、這生肖「5顆星」錢錢如潮水湧來

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有爆紅機會 雙魚感情陰錯陽差

天王星逆行，健康及理財問題浮現需處理。火星在雙子衝刺中，關於說話及交通相關產業聲勢衝高，當心車關和口舌紛爭。冥王星逆回魔羯，檢視需斷捨離的事物，重新審視為下個階段做準備。火星進巨蟹，巨蟹座迎來爆紅機會，戰鬥力及能見度高。大眾情緒波動大，容易感性激動，要注意情緒的掌控。日土漸對分，觀念立場不同者，更易加深意見分歧、對峙分明。

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「有亮眼成績」：財庫扶搖直上

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人好好努力，就有機會讓自己升職加薪，有人則是在短期內獲得大量收益，讓自己的財庫扶搖直上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／處女穿著正式表尊重 增加客戶信任

2024-09-02牡羊座短評：對金錢的敏銳度顯然較高，把握得好將會有不錯的進帳。【整體運】今日工作需要多與他人合作才能更順利，單打獨鬥會讓你四處碰壁。財運佳，出門在外多留意路邊的廣告、海報告示，易在

殺破狼週運勢／雙子財運差「平白損失金錢」 天秤桃花旺盛

雙子座金錢運方面，火星進入金錢宮位，開銷會比平常多，有許多積欠的帳單必須要付清。某些雙子座則是遇到無妄之災，平白無故損失了一大筆金錢，感到很心疼。

吵到在一起！「3星座組合」天生是歡喜冤家 彼此嫌棄卻又互相吸引

生活有時候需要吵吵鬧鬧才有滋味，有些情侶就是這樣，剛開始經常爭吵不休、看對方不順眼，但是相處久後，發現對方其實是很好的人，慢慢欣賞後就走到了一起，「搜狐網」列出有三對星座組合就是天生一對的歡喜冤家，雖然總是彼此嫌棄，但卻又互相吸引。

愛聽甜言蜜語、好傻好天真…4生肖女「渣男磁鐵」永遠愛不對人

俗話說「男人不壞，女人不愛」。對感情不願負責，常常遊戲人間、玩弄許多女人感情的男人，都會被認為是「渣男」。旺好運分享，以下4個生肖女在感情路上總是愛上壞男人，簡直就是傳說中的「渣男磁鐵」啊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。