本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1生肖「有亮眼成績」：財庫扶搖直上

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人好好努力，就有機會讓自己升職加薪，有人則是在短期內獲得大量收益，讓自己的財庫扶搖直上，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型AB型+生肖屬狗

如果你是屬於沒有什麼新鮮事的上班族，每天工作大同小異，感覺只是過著不斷處理相同事務，而沒有挑戰性的日子，那麼在本周，將有機會開始不同的旅程，在這段時間裡，可能會有被借調支援的狀況，你可以好好努力，不要錯過這次機緣，未來將有可能幫自己升職加薪，更上一層樓。

第四名：血型A型+生肖屬虎

生活總是脫離不了飲食，如果你是屬於小吃餐飲的經營業者，在本周，會有意想不到的驚喜，在這段時間裡，許多客人莫名其妙的前來光顧，讓你的生意瞬間如日中天，忙得焦頭爛額，但一定要保持親民的態度，提供最好的服務，那麼就有機會延續這股運勢，替自己帶來滿滿的財富。

第三名：血型O型+生肖屬猴

如果你是充滿專業技能投身於資訊業的工作者，特別是軟體或硬體程式設計師，在本周將面對龐大的工作量，會有許多案件或是狀況需要你去處理，在這段時間裡，加班絕對會成為日常，但是不要擔心，努力一定會有收穫的，等到事情告一段落時，得到的加班獎金，勢必讓你感到值得。

第二名：血型B型+生肖屬蛇

金融市場起伏不定，只要能抓住先機，就能有亮眼的成績，如果你有從事投資，無論是股票基金或是期貨等等，本周將能靈機一動，找到適合的投資方向，在這段時間裡，要多注意市場動態，準備好足夠的資金，非常有機會可以在短期內獲得大量收益，讓自己的財庫扶搖直上。

第一名：血型O型+生肖屬鼠

銷售工作者常常需要察言觀色，才能洞悉對方的心態，了解客戶的需求，如果你是屬於高單價的銷售員，例如汽車、精品鞋包等，本周有機會遇到許多出手闊氣的大客戶，在這段時間裡，要保持笑容滿面的親和力，就能拉近與客戶之間的距離，讓你的業績獎金加速成長。

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