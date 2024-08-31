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吵到在一起！「3星座組合」天生是歡喜冤家 彼此嫌棄卻又互相吸引

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／pakutaso
圖／pakutaso

生活有時候需要吵吵鬧鬧才有滋味，有些情侶就是這樣，剛開始經常爭吵不休、看對方不順眼，但是相處久後，發現對方其實是很好的人，慢慢欣賞後就走到了一起，「搜狐網」列出有三對星座組合就是天生一對的歡喜冤家，雖然總是彼此嫌棄，但卻又互相吸引。

天蠍座 VS 水瓶座

天蠍和水瓶就是一對歡喜冤家，他們相似，都不太愛說話，有一定的神祕性，給人一種酷酷的感覺。也因為這些特質，讓天蠍和水瓶之間有一種很強的吸引力，都覺得對方與眾不同，難免會產生好奇心。

開始接觸的時候，都有點看不慣對方的作風，還總是互相挑剔、嫌棄對方的一些地方，爭吵不斷，但是在相處中，他們會逐漸認清對方是怎樣的一個人，彼此間也會形成一定的默契，兩人最終也能成為很好的一對。

牡羊座 VS 獅子座

牡羊座和獅子座都是屬於個性要強，喜歡爭強好勝的人，脾氣也是很火爆，經常會為了一點小事爭吵不停，都認為自己說的很有道理，常常處在互不相讓的狀態。

不過也因為他們個性相近，具有別人無可比擬的默契，時間久了也能真正地從內心認可對方的付出，還有一些為人處事的觀點，雖然總是彼此嫌棄，但是經過相處之後卻能成為很般配的一對。

雙子座 VS 射手座

雙子和射手雖然彼此嫌棄，但是卻有很強的吸引力，是一對歡喜冤家。雙子和獅子都是很樂觀陽光的人，整天都是嘻嘻哈哈的樣子，帶來很多快樂，在一些事情上也不太愛計較。

他們相處再一起就喜歡鬥嘴，可能只是很小的一件事情都能引起他們的話題，然後唇槍舌劍鬥個沒完，其實這已經成為他們相處的一種模式了，雖然吵吵鬧鬧卻很快樂，有一種惺惺相惜的感覺，還是很有默契的一對。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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