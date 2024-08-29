12星座生氣內心OS…火象吵完就翻頁、風象總忘記原因、水象「求求你哄我」

12星座個性大不同，生氣的時候也差別很大。占星師12talks在Ig分享「12星座生氣的路徑」系列文章，快來看看吧。

風象星座／咦，我在氣啥

《雙子、天秤、水瓶》

‧一秒生氣 下一秒沒事

‧晚上想想 又生氣一遍

‧早上起來 忘了生氣的原因

水象星座／快來哄我啊

《巨蟹、天蠍、雙魚》

‧被惹生氣了，自己卻先氣哭

‧氣的是你的態度，也氣你的語氣

‧誰對誰錯不重要，重要的是要哄我

火象星座／大爆炸吵架最爽

《白羊、獅子、射手》

‧生氣就是生氣，毫不掩飾不做作

‧最怕不是生氣的時候

‧是生氣沒辦法去爆發，火象會對所有事不順眼

‧但氣過了就過了，絕不會秋後算帳

土象星座／我給你機會了喔

《金牛、處女、摩羯》

明明生氣了，還是很有禮貌回復嗯，是給你機會

真的生氣了，直接關機不回覆

冷戰嘛，就是給了你機會，你都沒有來哄…就跟你冷到底

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