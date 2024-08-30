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12星座為何不主動找你？摩羯、雙子、獅子「因為你不重要喔」、這組只是懶

聯合新聞網／ 12talks
圖為朋友交往示意圖。圖/ingimage
圖為朋友交往示意圖。圖/ingimage

人跟人的交往很看緣分，有些人喜歡主動出擊交朋友，有些人卻很被動，總等著別人來找上門。占星師12talks在Ig分享「12星座不主動聯繫的原因」系列文章，快來看看吧。

▍白羊、巨蟹、天蠍

‧懶得開展新的話題

‧打字聊天不如直接見面

‧想到就會馬上聯繫

‧但又怕自己過於無趣

‧如果你主動找我可以秒回

▍摩羯、雙子、獅子

‧就很忙，單純很忙

‧單純不想主動

‧你根本不重要

‧做什麼都好

‧就是不想主動找你

▍處女、雙魚、射手

‧思考要怎麼展開對話

‧想到了又在糾結

‧想一想還是讓你主動好了

‧到最後壓根忘記了

▍水瓶、金牛、天秤

‧不是你不重要

‧相反你很重要

‧只是我不太確定，在你心裡，我是不是很重要

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

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