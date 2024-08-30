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12星座為何不主動找你？摩羯、雙子、獅子「因為你不重要喔」、這組只是懶
人跟人的交往很看緣分，有些人喜歡主動出擊交朋友，有些人卻很被動，總等著別人來找上門。占星師12talks在Ig分享「12星座不主動聯繫的原因」系列文章，快來看看吧。
▍白羊、巨蟹、天蠍
‧懶得開展新的話題
‧打字聊天不如直接見面
‧想到就會馬上聯繫
‧但又怕自己過於無趣
‧如果你主動找我可以秒回
▍摩羯、雙子、獅子
‧就很忙，單純很忙
‧單純不想主動
‧你根本不重要
‧做什麼都好
‧就是不想主動找你
▍處女、雙魚、射手
‧思考要怎麼展開對話
‧想到了又在糾結
‧想一想還是讓你主動好了
‧到最後壓根忘記了
▍水瓶、金牛、天秤
‧不是你不重要
‧相反你很重要
‧只是我不太確定，在你心裡，我是不是很重要
◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。
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