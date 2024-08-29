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橫財歲歲多！「3大生肖」財運老來好 晚年生活富貴、長壽福多

聯合新聞網／ 非貓不可
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人各有命，富貴在天，每個人的命運雖有定數，但仍有高低空間去創造不同的結果，在十二生肖中，有些人特別具有富貴相，能夠長命百歲，財富滿盈，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

充滿責任感的龍寶寶，有相當強的進取心，對於許多事情願意一肩挑起，承擔重擔，這也是因為龍寶寶自認與生俱來就帶著任務來到世間，不希望虛度人生，他們果敢正直，有才氣和才能，同時不做虧心事，所以沒有累積太多惡業，加上自身慷慨，願意幫助身邊的人，因此累積不少福報，一輩子勞勞碌碌，先苦後甘，在晚年時較能過上富貴生活，福壽雙全。

第二名：馬

生性熱情的馬寶寶，有著不怕困難的精神，敢衝敢做，勇往直前不輕易退縮，在各種難關中找到出路，活出自我，但也常會到處撞牆，在不停的失敗中吸取經驗，馬寶寶懂得前車之鑑，不會犯相同的錯誤，因此年紀越大時，會變得越沉穩，不會輕浮草率，加上他們思緒敏捷，能洞察各界的風吹炒動，若將此能力運用在投資或工作上，將能在晚年時賺進大把鈔票，過上富貴生活。

第一名：狗

信念堅定又有些頑固的狗寶寶，天生充滿活力，願意為自己所在乎的人事物努力不懈，他們的忠實可謂令人刮目相看，是最可靠的朋友，同時他們具有很高的道德觀，最看不慣惡勢力，常會挺身而出，替人仗義執言，打抱不平，是不折不扣的大好人，而老天也絕不會虧待他們，如果狗寶寶能常保一身正氣，那麼就能增長自己的偏財運和壽命，有機會在晚年時中大獎，長壽又富貴。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

偏財運 生肖 財富

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