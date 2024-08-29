12星座9月運勢排行！牡羊最旺「快去旅行」、最衰是他力不從心

在人口密集的地方，許多大樓、住家可見用「樓頂加蓋」來增加空間，這種格局不但有違章建築的問題，還非常容易觸犯風水禁忌「探頭煞」。在住宅附近建築的屋頂，若有明顯凸出物（機電房或水塔等）、或後方有更高的建築擋著，像是有一個人探頭探腦在窺視自家住宅，造成精神壓迫，就是觸犯了風水禁忌的「探頭煞」。

2024-08-28 15:14