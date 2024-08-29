12星座9月運勢排行！牡羊最旺「快去旅行」、最衰是他力不從心
馬上要進入9月了，想知道12星座9月運勢如何嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12星座9月運勢排行榜」，還有各自要注意的地方，快來看看吧！
Top12 水瓶座：
力不從心，悶悶不樂
Top11 天蠍座：
壓力頗大，釐清金錢
Top10 巨蟹座：
注意口舌，注意情緒
Top9 處女座：
被人質疑，需要坦白
Top8 雙魚座：
多聽建言，多加陪伴
Top7 獅子座：
卸下完美，多些聯繫
Top6 射手座：
受人喜愛，關心對方
Top5 魔羯座：
被人看重，多加認識
Top4 雙子座：
抓緊機會，務必報備
Top3 金牛座：
接受任務，站在對方角度
Top2 天秤座：
容易過勞，多些交流
Top1 牡羊座：
耳目一新，安排旅行
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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