快訊

颱風前夕爬富士山！台遊客「跌倒被背下山」 日網怒：該收救援費

MLB／大谷翔平首局首打席開砲 42轟穩居國聯全壘打王

進水的iPhone靠「2分鐘都市傳說」有用嗎？手機實測排水功能曝光

12星座9月運勢排行！牡羊最旺「快去旅行」、最衰是他力不從心

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為星座示意圖。圖/ingimage
圖為星座示意圖。圖/ingimage

馬上要進入9月了，想知道12星座9月運勢如何嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12星座9月運勢排行榜」，還有各自要注意的地方，快來看看吧！

Top12 水瓶座：

力不從心，悶悶不樂

Top11 天蠍座：

壓力頗大，釐清金錢

Top10 巨蟹座：

注意口舌，注意情緒

Top9 處女座：

被人質疑，需要坦白

Top8 雙魚座：

多聽建言，多加陪伴

Top7 獅子座：

卸下完美，多些聯繫

Top6 射手座：

受人喜愛，關心對方

Top5 魔羯座：

被人看重，多加認識

Top4 雙子座：

抓緊機會，務必報備

Top3 金牛座：

接受任務，站在對方角度

Top2 天秤座：

容易過勞，多些交流

Top1 牡羊座：

耳目一新，安排旅行

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢

延伸閱讀

靈魂溝通師《真實個案》：別做傻事！女孩殉情仍找不到過世摯愛…徒留懊悔

誰是接班人？從「命盤」揭下一位領導人的神秘面紗！

三星座婚後變個人！雙魚浪漫沒了、牡羊開始關心人、他玩咖變居家男

三生肖鬼月平安「好兄弟不易靠近」！虎龍陽氣旺、他這原因鬼都怕

相關新聞

12星座9月運勢排行！牡羊最旺「快去旅行」、最衰是他力不從心

馬上要進入9月了，想知道12星座9月運勢如何嗎？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「12星座9月運勢排行榜」，還有各自要注意的地方，快來看看吧！

愛神降臨！九月最愛情運最旺的星座排行 快來看看有沒有你

九月，愛情的氛圍依舊濃厚，星象顯示，有幾個星座將特別受到愛神的眷顧。你是否在這些幸運兒之列呢？一起跟著科技紫微網來看看吧！

三星座婚後變個人！雙魚浪漫沒了、牡羊開始關心人、他玩咖變居家男

時代在進步，婚姻雖然非必經之路，但還是不少人會想結婚，也嚮往婚後幸福美滿。旺好運分享，有些星座的人結婚後差很大，婚前婚後像另外一個人，甚至會讓另一半有種被「詐騙」的感覺，快看看都有誰上榜。

每日星座運勢／處女愛情勿過於自我 自然會有發展

2024-08-29牡羊座短評：有時不妨讓自己的想法再單純點。【整體運】單身者站在純感情的角度認識異性，你會發現對方是一個值得發展的對象。緣木求魚式的生財之道只會令你離目標越來越遠，需學會轉換角度。不

誰是接班人？從「命盤」揭下一位領導人的神秘面紗！

「接班」(尤其是「家族企業接班」)，涉及血緣、親情、權力、利益等複雜交錯的因子，涉入其中的人才能深刻地體會到隱藏於內的複雜性與壓力

頂樓加蓋恐觸犯「探頭煞」！命理師：恐破財、外遇、招來小人

在人口密集的地方，許多大樓、住家可見用「樓頂加蓋」來增加空間，這種格局不但有違章建築的問題，還非常容易觸犯風水禁忌「探頭煞」。在住宅附近建築的屋頂，若有明顯凸出物（機電房或水塔等）、或後方有更高的建築擋著，像是有一個人探頭探腦在窺視自家住宅，造成精神壓迫，就是觸犯了風水禁忌的「探頭煞」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。