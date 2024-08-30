靈魂溝通師談死亡瞬間…沒有黑白無常勾魂！通常一臉震驚：「我要離開了嗎？」

在我作為一名護理人員的職業生涯中，我見證了許多生命結束的瞬間。每一次當我站在病房裡，目睹生命走到盡頭，那震撼和感慨總是深刻而難以言表。

在往生的瞬間，我觀察到靈魂的轉變過程並不像某些書籍或傳說中所描述的那樣，從特定的身體部位離開。而是僅僅一瞬間出現在身體旁。

靈魂離開身體後，會在自己的身體旁逗留不定的時間，有的可能只是短短幾分鐘，有的可能更長。在過程中我並未見到任何所謂的接引者，也沒有在病人臨終前看見傳說中的黑白無常。

對於即將離開的靈魂而言，在生命的最後階段，是一個深刻且重要的過程，但對我們來說可能只是短暫的三到五分鐘。透過我與逝者靈魂的溝通，我發現在這段時間裡，他們似乎在快速地翻閱自己生命的相冊，從遺憾和悲傷到未竟的夢想，再到那些點點滴滴的歡樂時光。 不像許多人想像的那樣，這些即將離開的靈魂並不是在忙著想自己需要交代遺言或說一些重要的訊息給家人。相反，他們多半震驚於自己要離開了，震驚於能看見自己的身體靜靜地躺在那裡。他們好似處於恍惚狀態，無法立刻清晰地理解家人想要傳達的話，也沒有機會去細想自己還想說的話。 所以，當家人在這個時候與他們說話時，重複和簡單的話語變得極其重要。因為靈魂處於一種似懂非懂的狀態，可能無法馬上聽進家人們說的話。就像是你突然遭遇一件前所未有的事，你的腦海中充滿了震驚和不解，那時候你也難以進行清晰的思考。

有時當人們即將離開這個世界時，他們似乎能夠感知到已故親人來臨。在他們還清醒可以交流時，病人會表達有看見這些親人，或許是祖父母、父母、甚至是過世的深愛之人，會在病床前顯現。

這些人其實很清楚那些親友已經過世，但是他們告訴我看見那些親友時，有種知道自己即將離世的語氣，彷彿有了心理準備，有的是透過半夢半醒的看見，或是夢中的感知。

當面對生命的終結，我們所能做的往往只是陪伴。當面對那些在生命最後階段看見過世親人的病患，作為旁觀者最深刻的角色就是成為一個傾聽者。然而我對生命的理解遠超過科學所能解釋的範疇，我深信生命的終點除了是恐懼的終結，更是通往更深層次存在的起點。

儘管我見證了這些時刻，我卻從未觀察到有人在過世後與這些來訪的親人靈魂手牽手一同步入另一個世界。這種情景，經常被電影和文學作品浪漫化地描繪，似乎與我所觀察到的現實有顯著的差異。或許死亡的那一刻及之後的旅程，是更加個人化的，而非我們看到電影裡演的那樣。

在醫院的走廊裡，我見證了無數家庭在生死交界時尋找慰藉和希望。有些家屬希望能等到陽光再次升起時才讓親人離開，彷彿那樣能給予他們一絲溫暖和力量。我也看到了他們從各個廟宇帶來的祈福食物和水，每一口喝下的水蘊藏了對神明的虔誠祈求，還有對生命的尊重和對親人的不捨。

在這些時刻我所感受到的並非神明的力量是否真實有效，而是家屬深深的愛。他們通過這些行為傳遞著對親人的深情厚意，也許這正是給予病人最後一哩路中最強大的支持。

當靈魂準備離開肉體時，我觀察到他們的能量形態發生變化。這些能量不再局限於肉體的形態，而是變得更加流動和光亮。有時，這些能量呈現為柔和的光芒， 周圍環繞著平靜和安詳的氛圍。在靈魂離開身體的那一刻，我感受到超越言語的情感傳達，他們似乎在與這個世界告別，同時也在迎接新的旅程。 《我看到的世界跟你不一樣：靈魂溝通師真情筆記》。圖／小異出版提供

通常，這些光芒會從明亮、生動，轉變為暗淡、飄渺。這些光芒似乎代表著生命能量的消散，一種由內向外逐漸衰退的過程。當光芒開始從核心區域崩塌時，就像是生命之樹的根基開始動搖，預示生命即將走到盡頭。

有時，我會注意到病人在臨終前似乎有一種預知自己即將離世的感覺。他們的眼神、表情和身體語言，都透露出一種接受和平靜的氛圍。這種狀態不是恐懼，也不是絕望，而是對生命旅程即將結束的自我感受，但是這段時間不讓病人自己孤單面對死亡，是我們該注意和妥善照顧他們心境的重要時刻。

生命離開的過程不帶有戲劇化的色彩，而是平靜和自然的轉變。

觀察快過世的人的頻率能量，會看見其靈魂光的能量從核心開始塌陷。我在想，這是否是靈魂在做轉換，調整自己成為一個能接觸其他空間的過渡狀態？這種能量的塌陷與顏色的變化，對我來說象徵著靈魂的釋放，從肉體的束縛中解脫出來，準備進入一個新的存在形態。

(本文摘錄自《我看到的世界跟你不一樣：靈魂溝通師真情筆記》，小異出版，未經同意禁止轉載。)