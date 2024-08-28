靈魂溝通師《真實個案》：別做傻事！女孩殉情仍找不到過世摯愛…徒留懊悔

靈魂在地球上百分之二十的存在，沒有了生活的擔憂，也失去了與人互動的可能，這讓人不禁問：難道他們就不能在靈魂的世界中找到新的朋友，和其他過世的靈魂交流嗎？在我的觀察中，靈魂世界的社交機制與我們生前的世界大不相同。靈魂的視覺和感知方式，與肉身時有著根本的不同。

我發現靈魂似乎無法直接看到或與其他已過世的家人相互識別。這並不是說靈魂完全與過去的聯繫斷裂，而是他們與過去的連結是建立在記憶和意識上，而不是物理存在的互動。這表示靈魂在懷念和尋找過世親人時，更常依賴於自己內心的記憶和想像，而不是實際的「見面」。

或許可以用夢境來解釋，人在作夢時夢到和某個朋友見面說話，但現實生活中你並沒有見到他、也沒有和他說那些話，朋友並不會有這個見面和對話的記憶。

我們常常渴望在過世後，能夠與我們愛的人再次相遇，就如同某些影集或電影中描繪的那樣美好。然而，靈魂世界的真實情況似乎告訴我們，死後的世界與我們的期望存在著一定的差距。靈魂的相遇常發生在一個內在的、意識形態的層面，而非我們習慣的物理接觸或視覺認證。

這種發現並不是要讓我們感到失望或悲觀，反而應該讓我們更加珍惜和重視我們在世時與親人共度的時光。它提醒我們，生命中的每一刻都是無比珍貴的，我們與親人間的每一次交流和共享，都是構建我們內在記憶和連結的重要部分。而這些記憶和連結，就是靈魂在過世後最寶貴的財富，他們在靈魂世界中以一種更加深刻的方式持續發光發熱。

生活在地球的約百分之二十的靈魂意識體，這些靈魂並不屬於即將投胎轉世的範疇。這些靈魂的留存，深受其生前所受的教育、文化背景的影響，保留了他們的個性和脾氣，影響了他們在靈魂狀態下的行為和交流方式。

我們在世時，絕大部分的交流和表達都是透過語言完成的。此外，我們還依賴視覺觀察來理解他人的生活習性和情感狀態。然而，當一個人脫離其物理身體，成為一個意識體後，這些語言的表達方式和視覺交流的方法就變得不再適用。在這種狀態下，靈魂與靈魂之間似乎成為無法交流的存在，他們不相見，也不在地球上進行任何形式的交流。

這一發現改變了我對靈魂世界的基本認識。長期以來我觀察到靈魂與不認識的在世之人擦肩而過，他們的存在就像是路人一般，互不干涉，彷彿彼此處於不同的頻率中。

特別是當靈魂因為難以放下對在世家屬的牽掛而顯得糾結不已時，我經常看到他們蹲在家屬身邊哭泣或表現出傷心的情緒。這種場景讓我感到無奈。即使是年幼的靈魂，雖然他們對於在世的許多欲望和金錢制約的掛念較少，但他們之間的互動和相互認識的可能性仍然非常有限。

即使在靈魂世界內部，靈魂與靈魂間也似乎無法像在世時那樣進行正常的交流和互動。他們無法手牽手共同生活，無法認出彼此，也無法共享彼此的經歷。這讓我思考，靈魂世界的交流和連接是否存在於一個更加細微和非物質的層面上。

在進行靈魂溝通時，我遇到了許多令人心疼的故事，其中一個最觸動我心的故事是關於一對情侶。這個故事的啟示深刻且重要，特別是對於那些誤以為透過自殺可以與過世的愛人重逢的人。

故事的主人翁是一對年輕戀人，男生因為一場意外離開了，留下女孩孤獨承受著失去愛人的痛苦。女孩在深深的悲傷中，產生了極其錯誤的念頭──她認為如果自己也離開這個世界，就能再次與她的愛人團聚。

在她做出了無法挽回的決定後，雙方的家長為了緬懷他們的愛情，甚至舉行了讓他們在另一個世界「結為夫婦」的冥婚儀式。但當我通過靈魂溝通接觸到這位女孩時，她向我透露她並沒有如她所願遇見她的男友，而是陷入了更深的絕望和懊悔之中。

這個故事告訴我們，自殺不能解決問題，反而會將更多痛苦和悲傷留給活著的人。女孩的懊悔來自於她沒有能夠重新與愛人團聚的絕望，更來自於她對自己行為讓父母造成的傷害而懊悔不已。

生命是寶貴的，每一個生命都有其存在的價值和意義。當我們面對絕望和痛苦時，我們應該尋求幫助，與周圍的人分享我們的感受，而不是選擇逃避。自殺不僅不能帶你去見你所愛的人，反而會在你離開後留下無盡的遺憾和痛苦。

死後的世界充滿未知，我們無法預測或控制死後能否與過世的親人再次相見。因此，珍惜當下，珍愛生命，尋找生活中的美好，並努力克服困難，才是對自己和愛你的人最好的回報。

《我看到的世界跟你不一樣：靈魂溝通師真情筆記》。圖／小異出版提供

我在社會新聞中常聽到一些家族集體離世的事件，使我不得不向大眾呼籲，靈魂世界的相遇並不是大家想像中的那樣。靈魂之間的「看見」多是內在的感受，而不是物理世界中的相遇。

當一個人過世後，靈魂會進入全新的存在狀態。這意味著即便是家族成員一同離世，他們在另一個維度中的相遇並不會像生前那樣，能夠手牽手或進行物理上的互動。

這也解釋了為什麼有些人在親人過世後，透過夢境或某些特定的感覺來「見到」過世的親人。這些經驗往往是靈魂通過我們的內在意識和記憶來進行的溝通方式，而非物理世界中的直接見面。

因此，我希望能讓大家更加理解靈魂世界的真實性質，以及我們與過世親人之間的連結。我們應該珍惜和感激生前與親人共度的每一刻，而不是寄望於死後的相遇。真正的安慰和連結，來自於我們對親人的記憶和我們內心對他們的愛，這些是超越生死的印記。

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(本文摘錄自《我看到的世界跟你不一樣：靈魂溝通師真情筆記》，小異出版，未經同意禁止轉載。)