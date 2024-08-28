今日「六星連珠」！ 命理師示警：四生肖招小人、有車關要當心

清水孟國際塔羅小孟老師臉書影片分享，8月28日就是六星連珠，當天水星、火星、木星、天王星、海王星、土星會連成一條線，老師也提醒這個時間點，四個生肖容易出事，要多加小心。

需要當心四生肖

▍生肖羊／健康問題

生肖羊的人請特別注意身體健康，也要注意舊疾復發的狀況。

▍生肖龍／車關意外

生肖龍也要注意出入安全，容易有交通意外發生，也可能會有跌倒的情形。

▍生肖虎／招惹小人

生肖虎要特別小心小人，也要避開八卦流言，身邊如果有別人吵架，或是正在不高興，生肖虎千萬別介入。

▍生肖鼠／破財賠錢

生肖鼠的人如果想要投資基金股票，要小心被套牢。另外如果要購買商品，記得先比價，當心變冤大頭買貴了。

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