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超念舊！四生肖無法斷捨離…牛珍藏每張電影票、他太糾結「越遺憾越不丟」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為斷捨離示意圖。圖/ingimage
圖為斷捨離示意圖。圖/ingimage

有些人喜新厭舊，也有人念舊、捨不得丟東西，對有回憶的舊物品格外珍惜。旺好運分享，以下4生肖都是在大掃除時無法狠下心斷捨離，喜歡留著舊物的人！

念舊生肖：牛

屬牛的人常常懷念往事，只要過去與自己相關的事情都記得一清二楚，很喜歡蒐集電影、展覽票根等，覺得每一份回憶都有意義。

念舊生肖：蛇

屬蛇的人戀舊物，很難斷捨離，覺得每一件物品都承載著過去美好或傷感的回憶，所以都會好好保存，時不時再翻出來看看與回想。

念舊生肖：羊

屬羊的人內心有一股堅持，他們喜歡留著東西不一定是為了美好回憶，有些物品是代表糾結的想法或還未解決的待辦事項，留著時時提醒自己。

念舊生肖：雞

屬雞的人會把有價值的舊物品拿來當收藏品保存，也會留著一些具有紀念價值的小物件，時常拿出來回憶，不過不會過於留戀。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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