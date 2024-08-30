愛聽甜言蜜語、好傻好天真…4生肖女「渣男磁鐵」永遠愛不對人

俗話說「男人不壞，女人不愛」。對感情不願負責，常常遊戲人間、玩弄許多女人感情的男人，都會被認為是「渣男」。旺好運分享，以下4個生肖女在感情路上總是愛上壞男人，簡直就是傳說中的「渣男磁鐵」啊！

渣男磁鐵生肖：兔

屬兔的女性無法抵抗甜言蜜語，很容易被花言巧語的男人打動，尤其是用示弱和訴苦來靠近她們的招數特別管用，而且她們在感情上優柔寡斷，無法馬上就果斷抽離。

渣男磁鐵生肖：馬

屬馬的女性個性大大咧咧，心思不夠細膩，不太會意識到男人們把妹的花花腸子，只要溫柔浪漫的攻勢猛烈就會心花怒放，沒注意到對方很可能三分鐘熱度，追到手就會擺爛。

渣男磁鐵生肖：狗

屬狗的女性談戀愛都是一心一意，會奉上自己所有的愛和忠誠，只有一股腦地付出，卻沒注意到對方是否珍惜，很有可能兩人感情早出問題了，卻還傻傻堅持下去。

渣男磁鐵生肖：豬

屬豬的女性對禮物、好吃的東西毫無抵抗力，只要送禮投其所好的做法就能虜獲芳心，而且個性太傻太天真，明明發現事情不對勁了，還是自欺欺人，相信對方會回心轉意。

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