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「歲月不敗美人」4生肖姐姐越成熟越有魅力！裘莉、宋慧喬都上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
裘莉日前在威尼斯影展走紅毯。路透
裘莉日前在威尼斯影展走紅毯。路透

有些女性就是充滿女人味，就算年紀變成熟，在外貌、身材、談吐、內涵仍然超有魅力。旺好運分享，以下4個生肖女都是全身上下散發女人味，而且就算變成大姊姊，桃花還是超旺盛，甚至比年輕時更有魅力。

女人味生肖：兔

屬兔的女性生得甜美，個性溫柔體貼，很討人喜歡，身邊總是圍繞許多追求者，而且她們的魅力不會隨著年齡增加而減少，一直散發著女性的光輝。

代表人物：安潔莉娜・裘莉

女人味生肖：蛇

屬蛇的女性大多擁有嫵媚動人的容貌，充滿神秘感，除了外在還會充實內在的學識與智慧，內外兼具，讓男人們都拜倒在她們的石榴裙下。

代表人物：鞏俐、劉嘉玲

女人味生肖：羊

屬羊的女性心思細膩，氣質素雅，做事懂分寸，有著好脾氣，是賢妻良母的類型，異性緣很好，就算到了中年也不缺桃花。

代表人物：周慧敏、陳喬恩

女人味生肖：雞

屬雞的女性樂觀開朗，散發出高貴的氣質，懂得穿衣打扮，搭配專屬自己的獨特風格，她們隨時保持對新鮮事物的好奇心，總是顯得精力充沛。

代表人物：王菲、宋慧喬、范冰冰

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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