4生肖智商過人！鼠洞燭先機、牛深藏不露、「這生肖」超精明從不吃虧
智商高的人，除了學習能力強，在做事、人際關係上也會很有助益。旺好運分享，以下4個生肖都是腦袋聰明絕頂，做事情更是有勇有謀！
智商高生肖：鼠
屬鼠的人腦袋聰明、洞察力超群，總是能夠一眼就看出事情關鍵，洞燭先機，凡事都能夠先發制人，有時會被旁人認為很有心機。
智商高生肖：牛
屬牛的人外表憨厚，其實很有統籌、企劃的能力，你不會在短時間就看出他們的做法很厲害，但是長久看下來就會發覺，他們可是足智多謀！
智商高生肖：蛇
屬蛇的人天生智商就極高，且善於偽裝，獨來獨往，不隨便表露自己的智慧，無論有什麼困難，交到他們手中就能很快解決。
智商高生肖：猴
屬猴的人精明活躍，不論工作或生活的為人處事，都能處理得恰到好處，而且也不會讓自己吃虧，沒人可以在他們身上討便宜。
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