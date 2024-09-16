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4生肖智商過人！鼠洞燭先機、牛深藏不露、「這生肖」超精明從不吃虧

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為頭腦聰明示意圖。圖/ingimage
圖為頭腦聰明示意圖。圖/ingimage

智商高的人，除了學習能力強，在做事、人際關係上也會很有助益。旺好運分享，以下4個生肖都是腦袋聰明絕頂，做事情更是有勇有謀！

智商高生肖：鼠

屬鼠的人腦袋聰明、洞察力超群，總是能夠一眼就看出事情關鍵，洞燭先機，凡事都能夠先發制人，有時會被旁人認為很有心機。

智商高生肖：牛

屬牛的人外表憨厚，其實很有統籌、企劃的能力，你不會在短時間就看出他們的做法很厲害，但是長久看下來就會發覺，他們可是足智多謀！

智商高生肖：蛇

屬蛇的人天生智商就極高，且善於偽裝，獨來獨往，不隨便表露自己的智慧，無論有什麼困難，交到他們手中就能很快解決。

智商高生肖：猴

屬猴的人精明活躍，不論工作或生活的為人處事，都能處理得恰到好處，而且也不會讓自己吃虧，沒人可以在他們身上討便宜。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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