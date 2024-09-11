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感覺對了就衝！容易「閃婚」四生肖…龍先成家再立業、他從不管旁人眼光

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為結婚示意圖。圖/ingimage
圖為結婚示意圖。圖/ingimage

閃婚，就是指在認識、戀愛不久的情況下步入婚姻的「閃電結婚」。旺好運分享，有些生肖在感情進度特別快，閃婚機率超級高！

容易閃婚生肖：虎

屬虎的人在工作上理智霸氣，可以理性思考，但遇上感情事就會特別衝動，一遇到不錯對象就想火速定下來，深怕錯過就不會再有更好的人。

容易閃婚生肖：龍

屬龍的人可以為了真愛閃婚，他們的感情觀偏向傳統，覺得要先成家後立業，所以只要時機點上有合適的人選，就會走入婚姻。

容易閃婚生肖：雞

屬雞的人在感情上的依賴性較強，也不排斥早婚，他們崇尚婚姻自由，熱戀了就馬上栽進婚姻有何不可，完全不在意旁人眼光。

容易閃婚生肖：狗

屬狗的人是敢愛敢恨的類型，也很容易陷入愛情就閃婚，而另一種情況是在父母的期望或壓力下，他們覺得過意不去，有合適的就會結婚了。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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生肖 結婚

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