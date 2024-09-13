「為何拜拜要燒香？」燒香安神除穢好處多…這種香還能招財

相信大家一定常常聽到家中的長輩或是比較有年紀的長者說：「燒好香，做好事。」有時候我們也常常聽朋友說：「唉唷，誰誰誰中頭了，他阿一定是上輩子燒了什麼好香，才會這麼的幸運！」

香起初不是用於供佛祭祖的香品，而是治療人們病痛的藥材。相傳九天玄女，是製香業界的守護神，所以在業界九天玄女祂也是製香業的守護神.製香業者稱九天玄女為「香媽」。「香媽」在出家修行成佛之前是個非常孝順的女孩，有一次她的父親生了一場重病，在無法吃藥和灌藥的情況下，香媽將中藥材磨成粉，與糯米粉加水攪和均勻，桿成細條狀後曬乾，再一支支點燃焚燒，讓父親用呼吸的方式，將藥氣帶入體內，成功的治癒了父親的重病。

在台灣的民間信仰中，香是重要的供養，香的地位重大與佛道教之間更是有著密不可分的關係。我們祖先燒香的歷史長達三千年之久，也是最早使用香料的民族。古人發現各種香料有提神醒腦和沉心靜氣的作用。點上一柱清香，好的香傳達出來的味道可以直達肺腑，上清下明，身心安泰，對修身養性，啟迪智慧，具有非常明顯的功效。不管是現在或是過去，人們深信香能通聖。透過焚香的過程，香燃燒後產生的香煙，可以到達天庭、地府及自我身心靈，與神、人、鬼溝通，再得到回應。

燒香可以供養眾神

在《天地科儀》中有提到：「香雲繚繞，騰空供養，供養上界雲府高真，中界岳瀆威靈，下界水府仙官，三界眾聖」。

燒香也可以傳誠達信

用現代的說法我們可以理解成，香是一種通訊工具。香自誠心起，煙從信里來，一誠通天界，諸真下瑤階。透過香的傳遞將自己心中的所想、所求、所願，通過燒香向諸神稟告。

燒香也可以避邪除穢

在古代的中醫界裡，他們一致的認為，透過焚燒檀香還有沉香所產生的氣味，是可以有效的把磁場淨化、並且有醒腦、讓人集中精神、以及潤肺寧心的作用。

燒香更可以用在與人祈福

在《玄門朝科》中內有一段文這樣說：「願以此燒香功德，歸流醮信人家，家門迪吉，眷屬平安，觀頤自樂，御履相歡」。誠心地為家人、還有為每一位住在這土地上的人民們燒香祈福，這一舉動可以積功德，當自己看到家人或是朋友平安時、自己內心也會安心快樂的。

燒香可以召亡返魂

最後燒香還有一項很重要的定位，就是燒香可以召亡返魂，在攝召亡魂的法會上透過焚香將魂引歸回來，可謂：「以此真香攝召請，當願亡者悉遙聞」

香也代表著清淨之意思

香可以清凈一切的染垢污穢，以及外在帶來的燥熱和諸多煩惱；很多人喜歡以香供佛，原因是因為他們深信藉由香的淨化，可以滅除一切生死煩惱，而得到清凈自在。

香也代表「信仰」，同時也代表「戒定」，獲得過路天神、正能量的聚集，讓無形界的好兄弟們、或是髒東西不敢接近而達到被保護的效果。

用好香開運招財

除了可以淨化之外，用好香可以達到開運招財的效果！不同香氣的香品，也會有不同用途，其中大家熟悉的檀香竟然是最有招財、招生意及招貴人的功效。

作者為 桃園義凌宮神明代言人里莎師姐，原文看這裡

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