快訊

驚悚畫面曝…台中男「鬼切雙黃線」母載兒遭噴飛 傷勢曝光

「為何拜拜要燒香？」燒香安神除穢好處多…這種香還能招財

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為燒香拜拜示意圖。圖/ingimage
圖為燒香拜拜示意圖。圖/ingimage

相信大家一定常常聽到家中的長輩或是比較有年紀的長者說：「燒好香，做好事。」有時候我們也常常聽朋友說：「唉唷，誰誰誰中頭了，他阿一定是上輩子燒了什麼好香，才會這麼的幸運！」

香起初不是用於供佛祭祖的香品，而是治療人們病痛的藥材。相傳九天玄女，是製香業界的守護神，所以在業界九天玄女祂也是製香業的守護神.製香業者稱九天玄女為「香媽」。「香媽」在出家修行成佛之前是個非常孝順的女孩，有一次她的父親生了一場重病，在無法吃藥和灌藥的情況下，香媽將中藥材磨成粉，與糯米粉加水攪和均勻，桿成細條狀後曬乾，再一支支點燃焚燒，讓父親用呼吸的方式，將藥氣帶入體內，成功的治癒了父親的重病。

在台灣的民間信仰中，香是重要的供養，香的地位重大與佛道教之間更是有著密不可分的關係。我們祖先燒香的歷史長達三千年之久，也是最早使用香料的民族。古人發現各種香料有提神醒腦和沉心靜氣的作用。點上一柱清香，好的香傳達出來的味道可以直達肺腑，上清下明，身心安泰，對修身養性，啟迪智慧，具有非常明顯的功效。不管是現在或是過去，人們深信香能通聖。透過焚香的過程，香燃燒後產生的香煙，可以到達天庭、地府及自我身心靈，與神、人、鬼溝通，再得到回應。

燒香可以供養眾神

在《天地科儀》中有提到：「香雲繚繞，騰空供養，供養上界雲府高真，中界岳瀆威靈，下界水府仙官，三界眾聖」。

燒香也可以傳誠達信

用現代的說法我們可以理解成，香是一種通訊工具。香自誠心起，煙從信里來，一誠通天界，諸真下瑤階。透過香的傳遞將自己心中的所想、所求、所願，通過燒香向諸神稟告。

燒香也可以避邪除穢

在古代的中醫界裡，他們一致的認為，透過焚燒檀香還有沉香所產生的氣味，是可以有效的把磁場淨化、並且有醒腦、讓人集中精神、以及潤肺寧心的作用。

燒香更可以用在與人祈福

在《玄門朝科》中內有一段文這樣說：「願以此燒香功德，歸流醮信人家，家門迪吉，眷屬平安，觀頤自樂，御履相歡」。誠心地為家人、還有為每一位住在這土地上的人民們燒香祈福，這一舉動可以積功德，當自己看到家人或是朋友平安時、自己內心也會安心快樂的。

燒香可以召亡返魂

最後燒香還有一項很重要的定位，就是燒香可以召亡返魂，在攝召亡魂的法會上透過焚香將魂引歸回來，可謂：「以此真香攝召請，當願亡者悉遙聞」

香也代表著清淨之意思

香可以清凈一切的染垢污穢，以及外在帶來的燥熱和諸多煩惱；很多人喜歡以香供佛，原因是因為他們深信藉由香的淨化，可以滅除一切生死煩惱，而得到清凈自在。

香也代表「信仰」，同時也代表「戒定」，獲得過路天神、正能量的聚集，讓無形界的好兄弟們、或是髒東西不敢接近而達到被保護的效果。

用好香開運招財

除了可以淨化之外，用好香可以達到開運招財的效果！不同香氣的香品，也會有不同用途，其中大家熟悉的檀香竟然是最有招財、招生意及招貴人的功效

作者為 桃園義凌宮神明代言人里莎師姐，原文看這裡

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

拜拜

延伸閱讀

中秋樂透加碼…4星座發橫財有「幸運物」！ 金牛吃米血糕、巨蟹穿這色下注

秋高氣爽！這四個「生命靈數」吉星高照…升官發財驚喜連連

中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

佛陀紀念館首迎故宮典藏法華經 警力出動滴水不漏護國寶

相關新聞

「為何拜拜要燒香？」燒香安神除穢好處多…這種香還能招財

相信大家一定常常聽到家中的長輩或是比較有年紀的長者說：「燒好香，做好事。」有時候我們也常常聽朋友說：「唉唷，誰誰誰中頭了，他阿一定是上輩子燒了什麼好香，才會這麼的幸運！」

每日星座運勢／金牛用合理推理假設 提升工作效率

2024-09-13牡羊座短評：工作雖重要，但感情生活也要好好處理。【整體運】單身者渴望愛情，但衝動表白很容易造成對方的恐懼心理，要注意說話方式。財運上不如人意，投資路上困難較多，讓你舉步維艱，還是先

中秋極陰日！別人賞月、四生肖沖煞要「閃月」…記得穿亮色衣服擋災

中秋節馬上要到了，因為古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大就代表陰氣越重，且中秋也是月球最靠近地球的時候，因此為「極陰日」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，中秋極陰日，有4生肖「容易沖煞」，需要閃月避月，以免沖煞自己的運勢，還可以準備亮色衣服、糯米、紅包紙幫助擋晦氣。

不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

從政不容易，適合從政的人，多會具備熱情、責任感 、領導力，與願意為人民服務的特質。旺好運分享，以下4個生肖都是天生適合往政界發展的人選。

四生肖下半年「職場出人頭地」！兩生肖有貴人、狗打進決策核心

很多人上半年過得不如意，下半年會有機會好轉嗎？姚本軍老師在臉書分享，2024在職場上下半年會出人頭地的生肖。快看看榜上有名的都是誰？

秋高氣爽！這四個「生命靈數」吉星高照…升官發財驚喜連連

秋天來了，好運也跟著來了，有人事業飛起、有人愛情甜蜜，更有人財運滾滾而來。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「吉星降臨！這個秋天【會有驚喜好運】的生命靈數」，快看看有你嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。