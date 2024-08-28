動不動就哭「內心超玻璃」四生肖！兔太溫柔、這生肖遇挫折就崩潰

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為崩潰哭泣示意圖。圖/ingimage
圖為崩潰哭泣示意圖。圖/ingimage

內心脆弱的人很容易會被生活上的挫折所打擊，或被別人傷害後，創傷久久無法復原。旺好運分享，以下4個生肖都是比較敏感脆弱，遇到事情會忍不住哭鼻子的個性！

脆弱愛哭生肖：鼠

屬鼠的人細膩敏感，會因為心胸不夠開闊，遇到挫折、打擊時久久無法釋懷，而且他們會掩飾內心的脆弱，獨自流淚，不讓旁人輕易發現。

脆弱愛哭生肖：兔

屬兔的人非常溫柔感性，善待身邊的每一個人，但別人不一定會善待他們，所以很容易吃虧或在感情上受傷害，感到難受想哭。

脆弱愛哭生肖：馬

屬馬的人大多給人陽光、灑脫的形象，不過其實內心很敏感，不能接受失敗，他們又很真性情，覺得情緒來的時候就哭吧，不用強忍。

脆弱愛哭生肖：狗

屬狗的人不管表面有多堅強，其實很小的事情就會觸動到敏感神經，他們想哭就哭，哭出來才可以盡情釋放壓力。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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