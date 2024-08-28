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頂樓加蓋恐觸犯「探頭煞」！命理師：恐破財、外遇、招來小人

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為頂樓加蓋示意圖，非新聞當事人住宅。圖／聯合報系資料照片
圖為頂樓加蓋示意圖，非新聞當事人住宅。圖／聯合報系資料照片

在人口密集的地方，許多大樓、住家可見用「樓頂加蓋」來增加空間，這種格局不但有違章建築的問題，還非常容易觸犯風水禁忌「探頭煞」。在住宅附近建築的屋頂，若有明顯凸出物（機電房或水塔等）、或後方有更高的建築擋著，像是有一個人探頭探腦在窺視自家住宅，造成精神壓迫，就是觸犯了風水禁忌的「探頭煞」。

住宅風水中有樓頂加蓋、探頭煞問題，恐有招小偷盜竊、導致破財的疑慮，居住者常犯小人、糾紛不斷、惹官司上身，還會有家中夫妻感情出問題，爛桃花出現導致婚內出軌；若是從房屋後方、後陽台的窗戶看出去有探頭煞，表示家中女主人容易不安於室、發生紅杏出牆的狀況。

住家附近有探頭煞的壓力，長久下來導致居住者潛意識中不自在、不舒服，心神不寧，無心於工作與家庭，造成運勢低落，財運、事業不順，家庭感情離異。

想化解「探頭煞」問題，可在家中正對煞處的位置擺放玉如意，或是種植好生長、四季常開花的香草植物，具枝幹的綠色植物也有擋煞之效。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

小偷 頂樓 風水

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