快訊

舊生家長狂刷負評 新穎寬敞的警政署教保中心缺額過半

美股揚激勵台股早盤一度漲逾500點 台積電漲39元開936元

專題／從毒寶寶到受虐老人 法醫解剖刀下的4道社會傷痕

不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為政治人物示意圖。圖／ingimage
圖為政治人物示意圖。圖／ingimage

從政不容易，適合從政的人，多會具備熱情、責任感 、領導力，與願意為人民服務的特質。旺好運分享，以下4個生肖都是天生適合往政界發展的人選。

適合從政生肖：牛

屬牛的人敦厚老實，有認真負責、深謀遠慮的優點，而且他們的官運也很不錯，若從政的話一定會是親民、人人仰賴的可靠人物。

盧秀燕、黃國昌屬牛。

適合從政生肖：虎

屬虎的人是極有掌控慾的領導人物類型，霸道且氣場強，只要他們走向政界就能妥善發揮長處，找到適合自己的舞台。

馬英九陳水扁屬虎。

適合從政生肖：龍

屬龍的人是天生的領導者，無論在什麼領域都會扮演起領頭人的角色，而且總是精力充沛，需要奔波勞碌的從政之路也難不倒他們。

郝龍斌、林佳龍、陳其邁屬龍。

適合從政生肖：狗

屬狗的人為人仗義，常常願意犧牲自己、幫助別人，而且不屑於逢場作戲或不入流的低劣手段，這些優點都很適合用在為人民服務。

蔣經國李登輝屬狗。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

李登輝 生肖 蔣經國 陳水扁 馬英九

延伸閱讀

四生肖下半年「職場出人頭地」！兩生肖有貴人、狗打進決策核心

感覺對了就衝！容易「閃婚」四生肖…龍先成家再立業、他從不管旁人眼光

9月「財氣逼人」五生肖！投資大賺、天降意外之財、還有人要升官啦

白露轉運法大公開！3生肖運勢爆棚 愛情事業大豐收

相關新聞

不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

從政不容易，適合從政的人，多會具備熱情、責任感 、領導力，與願意為人民服務的特質。旺好運分享，以下4個生肖都是天生適合往政界發展的人選。

每日星座運勢／水瓶工作積極點就能 得到間接協助

2024-09-12牡羊座短評：時間觀念有待加強。【整體運】已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動

四生肖下半年「職場出人頭地」！兩生肖有貴人、狗打進決策核心

很多人上半年過得不如意，下半年會有機會好轉嗎？姚本軍老師在臉書分享，2024在職場上下半年會出人頭地的生肖。快看看榜上有名的都是誰？

秋高氣爽！這四個「生命靈數」吉星高照…升官發財驚喜連連

秋天來了，好運也跟著來了，有人事業飛起、有人愛情甜蜜，更有人財運滾滾而來。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，「吉星降臨！這個秋天【會有驚喜好運】的生命靈數」，快看看有你嗎？

生性冷漠…最沒人情味的「3大生肖」牛很倔強、猴暴躁不穩、第一名活在異世界

人與人的相處上，都希望是你來我往，互相關懷幫助，但是有些人卻不這麼認為，他們可能會為了自己，或是追尋的目標，而變得冷漠，沒有人情味，一起來看看是哪幾個生肖。

中秋樂透加碼…4星座發橫財有「幸運物」！ 金牛吃米血糕、巨蟹穿這色下注

9月17日就是中秋節了，除了吃烤肉、月餅、賞月外，還有一個重頭戲就是中秋樂透加碼。今年中秋樂透加碼總獎金達5.3億元，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有四個星座近日財運直奔上月球，「命中有福報，再搭配老師所說就能中大獎」，快來對號入座吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。