不從政太可惜！這些生肖天生「政治動物」 台灣4位前總統都上榜

從政不容易，適合從政的人，多會具備熱情、責任感 、領導力，與願意為人民服務的特質。旺好運分享，以下4個生肖都是天生適合往政界發展的人選。

適合從政生肖：牛

屬牛的人敦厚老實，有認真負責、深謀遠慮的優點，而且他們的官運也很不錯，若從政的話一定會是親民、人人仰賴的可靠人物。

盧秀燕、黃國昌屬牛。

適合從政生肖：虎

屬虎的人是極有掌控慾的領導人物類型，霸道且氣場強，只要他們走向政界就能妥善發揮長處，找到適合自己的舞台。

馬英九、陳水扁屬虎。

適合從政生肖：龍

屬龍的人是天生的領導者，無論在什麼領域都會扮演起領頭人的角色，而且總是精力充沛，需要奔波勞碌的從政之路也難不倒他們。

郝龍斌、林佳龍、陳其邁屬龍。

適合從政生肖：狗

屬狗的人為人仗義，常常願意犧牲自己、幫助別人，而且不屑於逢場作戲或不入流的低劣手段，這些優點都很適合用在為人民服務。

蔣經國、李登輝屬狗。

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