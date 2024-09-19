遇事不躲…超有guts三星座！天蠍接受挑戰、第一名信念感超強「我來扛」

遇到重大事情，每個人反應大不同，有些人會想躲在別人後面，不當出頭鳥。有些人遇到事情很有guts，有種「兵來將擋，水來土掩」的氣勢。旺好運分享「這些星座就是超級有種」，快看看有你嗎。

第三名：天秤座

天秤座內心總是很積極，面對事情時，他們總是在心裡盤算與計畫著，完全沒有害怕的感覺，因為他們認為遇到了也只能面對。

第二名：天蠍座

天蠍座的膽子也不小，雖然他們會擔心，但從來都不會害怕挑戰與風險，因為他們有一種沒什麼事情嚇得了他們。

第一名：獅子座

獅子座就是天不怕地不怕，當別人都在害怕與緊張的同時，他們已經準備好面對且解決的心態了，是有很強大信念的一群人。

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