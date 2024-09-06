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意見多、常被說「難伺候」三星座！巨蟹玻璃心、柯文哲星座是第一名
每個人個性大不同，有的人超隨和，有的人卻規則很多，意見很多，超級難伺候。旺好運分享「這些星座就是非常難伺候」，快看看都有誰。最近官司纏身的民眾黨主席柯文哲，正好就是獅子座。
第三名：巨蟹座
巨蟹座是非常需要安全感，若他們感覺有遭受到威脅或不安，那他們就會變得非常難搞，不管怎樣都無法滿足他們，是很容易就玻璃心的人。
第二名：雙魚座
雙魚座無法隨便被開玩笑，因為他們認為自己是很有尊嚴的，如果不是熟人，千萬別得寸進尺，因為他們絕對不是大家所想像中的那麼好伺候。
第一名：獅子座
獅子座是非常有自信的，所以他們就是很高高在上，完全不能接受任何一些威脅，而且總是給人一種難以親近又難搞的樣子，算是很難伺候的一群人。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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