「別人時間不重要？」遲到大王三星座…巨蟹理由一堆、第一名沒在管別人

很多人時間觀念差，就算跟人約好，也從不提早出門，動不動就遲到。旺好運分享，「這些星座就是沒有時間觀念」，快看看都有哪些星座上榜。

第三名：巨蟹座

巨蟹座就是很會拖延，他們總是有許多藉口、理由來解釋自己的遲到，而且若他們心情很差，很有可能直接放鳥消失，常常因此與朋友鬧得不可開交。

第二名：射手座

射手座的心態比較像是隨心所欲，他們不喜歡被事情綁住，因此通常都是想到什麼做什麼，在時間上當然也是如此，一切都是隨著心情走。

第一名：水瓶座

水瓶座算是比較自視甚高的性格，因此常常缺少時間觀，而且總是人讓等，自己又很拖，這樣會讓身旁的人造成許多行程上的困擾。

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