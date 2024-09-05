「別人時間不重要？」遲到大王三星座…巨蟹理由一堆、第一名沒在管別人
很多人時間觀念差，就算跟人約好，也從不提早出門，動不動就遲到。旺好運分享，「這些星座就是沒有時間觀念」，快看看都有哪些星座上榜。
第三名：巨蟹座
巨蟹座就是很會拖延，他們總是有許多藉口、理由來解釋自己的遲到，而且若他們心情很差，很有可能直接放鳥消失，常常因此與朋友鬧得不可開交。
第二名：射手座
射手座的心態比較像是隨心所欲，他們不喜歡被事情綁住，因此通常都是想到什麼做什麼，在時間上當然也是如此，一切都是隨著心情走。
第一名：水瓶座
水瓶座算是比較自視甚高的性格，因此常常缺少時間觀，而且總是人讓等，自己又很拖，這樣會讓身旁的人造成許多行程上的困擾。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言