別惹他們「容易惱羞」三星座！獅子金牛面子掛帥、第一名會加倍奉還
有些人就是不能被激，因為他們很愛面子，只要有人踩到雷點，馬上就惱羞成怒。旺好運分享「這些星座原來容易惱羞」，快看看那些人怒點較低，需要多小心。
第三名：獅子座
獅子座的自尊心極高，他們無法接受自己被別人輕視，萬一他們被羞辱，就會覺得很丟臉，最後就會惱羞開始大發雷霆，讓大家都沒好日子過。
第二名：金牛座
金牛座的脾氣其實很好，但他們也非常愛面子，所以千萬別挑戰他們的極限，雖說平時是好好先生、好好小姐，但礙於自己的尊嚴，還是很有可能會惱羞成怒。
第一名：天蠍座
天蠍座的防備心很強，對很多事情也都非常敏感，如果一處碰到他們的地雷，他們可是會發怒，若還牽扯到面子問題，他們就會全部都跟你討回來。
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