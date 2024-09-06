老公房子薪水…什麼都要比三星座！獅子只第二、「第一名」超虛榮比輸就崩潰
常言道「人比人，氣死人」，但偏偏有些人喜歡自尋煩惱，天生喜歡跟人比較，比贏了沾沾自喜，比輸了情緒低落。旺好運分享，「這些星座真的最愛與人攀比」，看看都有誰吧。
第三名：處女座
處女座很喜歡追求完美，任何事情都要是最棒、最好的，所以他們所呈現出來的樣子也是非常有自信，就是要讓大家知道自己的實力是常人無法超越的。
第二名：獅子座
獅子座就是什麼都要贏，他們不只好勝心強烈，也超級愛與人比較，因為對他們來說在比較過程中，若自己比較優秀，那他們的自信心與優越感就會大幅提升。
第一名：牡羊座
牡羊座的自尊心與虛榮心都很強，他們喜歡與人攀比，自己就是要當最好的那一個，如果有人比他們優秀，他們會因此情緒很低落，就是要想辦法超越別人。
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