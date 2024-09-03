聽新聞
test
0:00 / 0:00
永遠打不死「小強精神」三星座！摩羯相信自己、第一名笑著越挫越勇
有些人遇到逆境會一蹶不振，但是有些人卻如同打不死的小強一樣，遇到逆境，更加激起他們的鬥志，絕對會東山再起，再創一番天地。旺好運分享，「這些星座有機會東山再起」，猜猜看誰是打不死的「小強星座」吧。
第三名：處女座
處女座很現實派，當他們遇到了困難時，雖然會低潮，但他們不會輕易放棄，反而會激發出內心的挑戰，堅定的一步一步往前走，直到看到曙光的那一刻為止。
第二名：摩羯座
摩羯座非常相信自己，即便在逆境當中，他們會把握住每一個能夠翻身的機會，認為任何事情都有解決的方式，因此他們會用自己的能力去解決這一切。
第一名：射手座
射手座總是很灑脫且正面，當他們遇到困境並不會自怨自哀，反而能夠從中去成長，變得更加堅強去面對所有的一切，讓人有一種越挫越勇的感覺。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言