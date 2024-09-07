快訊

止血？ 傳柯文哲遭押前說會給黨「交代」 民眾黨大老說話了

郵局出包！官兵重複撥薪金額逾3.8億 國防部出聲了

柯文哲家前放炮還辱柯媽 中年婦到案前態度丕變疑落跑

三星座不主動聯絡！巨蟹宅、摩羯冷、這星座超神秘「但重要時刻他都在」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為朋友聚會示意圖。圖/ingimage
圖為朋友聚會示意圖。圖/ingimage

人際關係上，有些人會比較主動，常和朋友保持聯絡，但也有些人從來不主動聯絡朋友，總等著別人來找他們，旺好運分享，「這些星座原來絕不主動聯絡」，快看看有你嗎？

第三名：水瓶座

水瓶座其實算是想聯絡才會聯絡的性格，因為他們認為真正好感情的友情不需要時常聯絡，而是在最重要的時刻出手相挺比較重要，對他們來說只要彼此需要對方的時候還在就好了。

第二名：巨蟹座

巨蟹座時常音訊全無，讓人覺得他們很忙碌，但其實大多只是因為他們很懶得出門或社交，如果有伴侶的巨蟹，這種狀況就會更明顯，因為他們就是天生以家庭為主。

第一名：摩羯座

摩羯座處不太會主動去聯繫朋友，他們比較注重在於自己的生活與計畫上，因此通常都是朋友主動邀約才會出席，也因為這樣常常流失掉很多友誼。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座

延伸閱讀

意見多、常被說「難伺候」三星座！巨蟹玻璃心、柯文哲星座是第一名

「別人時間不重要？」遲到大王三星座…巨蟹理由一堆、第一名沒在管別人

告別衰運…下半年好運到！摩羯撥雲見日、巨蟹貴人相助、這星座投資大賺

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹有爆紅機會 雙魚感情陰錯陽差

相關新聞

三星座不主動聯絡！巨蟹宅、摩羯冷、這星座超神秘「但重要時刻他都在」

人際關係上，有些人會比較主動，常和朋友保持聯絡，但也有些人從來不主動聯絡朋友，總等著別人來找他們，旺好運分享，「這些星座原來絕不主動聯絡」，快看看有你嗎？

周六白露到！命理師曝是「補財庫旺日」6星座運勢起飛、多吃1物補身

周六(9/7)節氣進入白露，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，白露是氣候對調的重要時間點，特別適合搬家、轉換居住地或營業地點，另外，常感惶惶不安的人，也能趁此節氣到廟宇祈福，安魂定魄，邱彥龍老師指出，白露還有最重要的一件事就是補財庫的好時節；同時，體寒之人也可以趁白露之時多吃羊肉，讓冬天不怕冷。

每日星座運勢／雙子好好休息較妥當 確保充足睡眠

2024-09-07牡羊座短評：口才極佳。【整體運】今天你的嘴巴像抹了蜜糖，甜蜜的情話能把戀人哄得很開心；對他人真誠的讚揚與鼓勵，讓人覺得你很可愛，還有機會得到對方的小禮物哦；總是喜歡說個不停，動手能

談戀愛也管！ A型裝GPS跟蹤小孩、「這血型」媽媽最容易養出媽寶

總有人說，不管子女年紀多大，永遠都是父母眼中的孩子。雖然父母疼愛、關心子女很正常，但若是掌握不好界線，便很容易讓子女養成「媽寶」性格，或招致對方厭惡。日媒《占いTV》近日根據各血型的性格，分析她們若為人母，容易對子女過度保護的機率有多高...

生活不如意就怪東怪西！4個「易怒體質」星座 愛酸言酸語、遷怒他人

生活不如意十之八九，但某些星座遇到不如意時就會容易怪東怪西、推卸責任，對此艾菲爾老師在臉書點名4個易怒體質的星座，常常會不經意就把怨氣發洩到身邊的人事物上，令周遭的人備感壓力...

外表純真…其實城府超深的星座TOP5！天秤看似隨和、天蠍隱藏內心、第一給人無害感

有些人純真，是因為他們天性坦率、善良，喜歡以開放的心態對待他人和世界，較少考慮複雜的利益和算計，容易相信別人。相反，有些人城府深，是因為經歷使他們變得謹慎，懂得保護自己，不輕易暴露內心世界。他們善於觀察和思考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。