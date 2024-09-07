三星座不主動聯絡！巨蟹宅、摩羯冷、這星座超神秘「但重要時刻他都在」
人際關係上，有些人會比較主動，常和朋友保持聯絡，但也有些人從來不主動聯絡朋友，總等著別人來找他們，旺好運分享，「這些星座原來絕不主動聯絡」，快看看有你嗎？
第三名：水瓶座
水瓶座其實算是想聯絡才會聯絡的性格，因為他們認為真正好感情的友情不需要時常聯絡，而是在最重要的時刻出手相挺比較重要，對他們來說只要彼此需要對方的時候還在就好了。
第二名：巨蟹座
巨蟹座時常音訊全無，讓人覺得他們很忙碌，但其實大多只是因為他們很懶得出門或社交，如果有伴侶的巨蟹，這種狀況就會更明顯，因為他們就是天生以家庭為主。
第一名：摩羯座
摩羯座處不太會主動去聯繫朋友，他們比較注重在於自己的生活與計畫上，因此通常都是朋友主動邀約才會出席，也因為這樣常常流失掉很多友誼。
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