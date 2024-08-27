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3生肖年少吃苦、老來福氣滿滿！狗中年遇貴人、他人生倒吃甘蔗

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為退休族示意圖。圖/ingimage
圖為退休族示意圖。圖/ingimage

人的際遇大不同，有人少年得志，有些人卻年少辛苦，老來福氣滿溢。搜狐網分享，「早年坎坷，老來有福氣，享受健康長壽的3個生肖」，快看看有你嗎。

▍生肖雞／走出逆境 倒吃甘蔗

生肖雞通常聰明、勤奮且有毅力，年輕時常遭遇多種挑戰，學業壓力或是職場壓力都很大。但他們堅韌不拔的態度，常常在中年之後得到回報，事業有成，家庭和睦，生活逐漸步入正軌。到了晚年，更是倒吃甘蔗，之前的付出都有成果，退休生活富裕健康。

▍生肖狗／不屈不撓 貴人相助

生肖狗通常忠誠可靠，具備強烈的責任感和正義感。早年遇到不少困難，例如人際關係的磨合、職場上的挫折等。這些挫折，讓他們變得更堅強，面對困難不屈不撓。到了中老年，生肖狗運勢轉好，事業穩定，家庭幸福，還有貴人相助，晚年安康和樂。

▍生肖猴／學到教訓 風生水起

生肖猴個性機智、靈活，充滿好奇心和探索欲。他們在少年時期，可能因為太過躁進冒險，而遭遇失敗挫折，但也因為勇於冒險，讓猴越挫越勇，找到適合自己的發展道路。當生肖猴進入中年後，事業風生水起，財富日增。晚年時更是生活富足，無憂無慮，健康又長壽。

生肖

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