平淡是幸福！「4星座」愛得低調 只想和你牽手一起慢慢變老

每個人的愛情觀不同，有些人喜歡轟轟烈烈愛一場，有些人卻中意細水長流的陪伴，渴望在平凡的日子裡，與另一半分享生活上的點滴幸福。塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，有4大星座對於愛情，特別注重穩定與持久，他們相信唯有平淡長久才是真正的幸福。請同時參考太陽、上升、金星星座。

摩羯座／低調溫馨、慢慢變老

作風務實、喜歡穩定漸進的摩羯座，追求的是一種平穩低調的感情生活，與伴侶一起慢慢變老，在生活細節中體會彼此的關愛，才是他們心中最理想的幸福。相較於濃烈炙熱的的愛情，摩羯座認為平淡溫馨的愛情才能經得起時間考驗，與心愛的人一起慢慢變老相守，將是他們一生的追求。

金牛座／平淡生活、比較踏實

穩定踏實的金牛座，認為感情是一種長期的承諾，願意投入時間和精力，用耐心和堅持打造一段長久穩回的關係，而不是濃烈短暫的愛戀。金牛座相信，真正的幸福在於每天的細節和習慣中，彼此的相互扶持與理解，平淡而充實的生活，才是他們追求的感情目標。

處女座／長久陪伴、承擔責任

重視細節和追求完美的處女座，感情追求的是一種長久的陪伴與承擔責任的態度。他們重視感情的穩定多於刺激，透過不斷的努力、肩負責任與承諾和伴侶彼此扶持、共同成長，攜手走過每一個平凡的日子，因為，處女座深知細水長流的愛情才是最持久的。

巨蟹座／家庭至上、共同築夢

最具家庭觀念的巨蟹座，對感情的要求就是與伴侶共同打造一個溫馨的家，願意為了家庭的幸福而付出一切。巨蟹座重視感情中的安全感和穩定性，認為轟轟烈烈的愛情不是真正的幸福，能在平凡的柴米油鹽生活中體會到安心與滿足，才是真正的幸福。這種家庭至上的理念使得巨蟹座成為了最能享受平淡幸福的星座之一。