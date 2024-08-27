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「演很大」虛情假意三星座！雙子天生戲精、射手社會化了、他扮豬吃老虎

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為演戲示意圖。圖/ingimage
圖為演戲示意圖。圖/ingimage

常言道「人生如戲」，每個人都是人生舞台的演員。有些星座更是將這理念貫徹到底，常戴面具與人相處，旁人無法知道他們到底是真情或假意。搜狐網分享，「全身都是戲！演技最精湛的三個星座，讓你分不出真心，與虛假意」，快看看吧。

★雙子座／天生戲精

雙子座天生戲精，他們總是極力在扮演虛假的人設，在不同場合，他們會化身完全不同的性格，來討好他們想要討好的人。

雙子的演技是與生俱來的天賦，他們不需要練習，謊話張口就來，演技非常精湛。雙子演得就像真的一樣，無論你跟他們有多熟悉，都無法輕易看穿他們的真實性格。

雙子平常看起來很好相處，但是其實很難交心。無論他們平常表現得和你多親近，也不要以為他們是真心的，一切都可能只是虛情假意。

★射手座／長大的代價

射手座平常看起來大喇喇，但其實他們也是演技派的。一般說來，就算是在演戲，射手通常三觀很正、很有正義感，本質上也是善良且值得信任的人。

射手座之所以演戲，通常是迫於無奈，因為射手座長大了，不能像小時候那樣天真無邪、口無遮攔，射手開始社會化，也面臨到不得不的情況，只好收起率真的個性，開始學會虛偽、說場面話。

射手的人通常很聰明，也很能睜眼說瞎話，只要他們自己願意演戲，一小心就會適應良好，就一直演下去了。

★摩羯座／偽裝老實人

平常的摩羯沉穩踏實，總給人誠懇踏實地的印象，但其實摩羯的人頭腦相當聰明，別看他們反應慢慢的，好像很可靠，其實摩羯只是在假扮老實人，去博得別人信任。

摩羯座不但全身都是戲，演技還格外精湛，無論你與他們相處的時間再久，也絲毫看不出破綻。

摩羯是大野心家，他們很清楚知道自己要什麼。他們對於人際關係也相當勢利，會劃分有用和無用的人，表面上摩羯和大家都相處和諧，但其實他們相當高冷，大多數時候只是虛情假意，內心只在意「配得上」和他們交往的那些人。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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