快訊

「他一直很努力想活」！彰化離岸風電工安意外 19歲男急救多天昨晚不治

夏末初秋養生吃芋頭！芋頭易過敏？削芋頭注意2件事避免「咬手」

超馬好手林義傑扮「著作權蟑螂」向網友索和解金 一審遭判刑10月

9月工作運旺翻！努力終於被看見…「三生肖」升職加薪、錢包鼓起來

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為職場得意示意圖。圖/ingimage
圖為職場得意示意圖。圖/ingimage

時間馬上要進入九月了，搜狐網分享，三個生肖職場運勢超旺，9月有望升職加薪、拿到豐厚獎金，快來看看有你嗎。

▍生肖狗

屬狗的人平時待人接物很有和氣，也盡量與人為善，他們不太會跟別人爭論對錯，也懶得在小事上浪費時間。因此，大多數情況下，屬狗的人看起來都非常友善，看淡得失，有時甚至會主動做出讓步，對他們來說，即使吃點小虧也沒關係。

職場上的狗和平時不同，不輕易向困難屈服，總會全心投入工作。之前都在默默耕耘，9月工作運極佳，他們的努力終於開花結果，經過長期不懈與堅持，終於有了好成績，也被老闆看見，升職又加薪獲得肯定。

▍生肖羊

屬羊的人屬於「報喜不報憂」的類型，表面上樂觀活潑，但其實只是習慣隱藏自己的不開心，不想讓別人看到自己脆弱的一面，但也因為這種壓力自己扛的個性，讓他們內在更為強大，也更能激發自己潛力。

職場上的羊，因為不想示弱，所以更學著自立自強，默默提升自己能力。9月工作運極佳，屬羊的人表現出色，吸引了所有人讚嘆的目光，也獲得獎金和升職機會，生活也變得更富裕了。

▍生肖虎

屬虎的人在生活中自信、耀眼，天生有一種王者氣場。他們有有很強的事業心，也會讓自己與時俱進，越來越好。尤其在累積了一定實力之後，屬虎的人會更有自信。

職場上的虎但他們雖然傲氣卻不自負，只要對方是讓他們欽佩的人，虎也很願意學習對方的優點，反思自己。正是因為這精益求精的態度，他們表現越來越好，再加上他們9月工作運極佳，升職加薪一起來，讓屬虎的人笑開懷。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

加薪 生肖 職場

延伸閱讀

妹子遠離…花心男四生肖！鼠花言巧語、虎愛演霸總、他「不主動不負責」

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖有「神來一筆」：荷包瞬間膨脹

年底開始變旺！三生肖未來三年發大財、錢來運來貴人來

冷漠不關心父母？三生肖子女被說「白眼狼」…他只是想打拚事業

相關新聞

「演很大」虛情假意三星座！雙子天生戲精、射手社會化了、他扮豬吃老虎

常言道「人生如戲」，每個人都是人生舞台的演員。有些星座更是將這理念貫徹到底，常戴面具與人相處，旁人無法知道他們到底是真情或假意。搜狐網分享，「全身都是戲！演技最精湛的三個星座，讓你分不出真心，與虛假意」，快看看吧。

9月工作運旺翻！努力終於被看見…「三生肖」升職加薪、錢包鼓起來

時間馬上要進入九月了，搜狐網分享，三個生肖職場運勢超旺，9月有望升職加薪、拿到豐厚獎金，快來看看有你嗎。

妹子遠離…花心男四生肖！鼠花言巧語、虎愛演霸總、他「不主動不負責」

有些人很專情，有些人卻是「海王」，會同時與一堆女孩發展感情，甚至有了固定對象還是不安分，到處撩一下，到處把妹，非常花心。旺好運分享，以下4個生肖男都是會多線發展、很容易傷女孩心的花心男喔！

三星座更適合單身！天秤有好多事想做、這星座超自負「只看得上優秀的人」

有些人總是心心念念想談一段感情，但有些人就是真的很想一個人快樂自在，旺好運分享，「這些星座原來有單身上癮症」。

每日星座運勢／水瓶事業積極地應對 會有意外收穫

2024-08-27牡羊座短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。【整體運】今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若

唐綺陽星座運勢週報：天秤人緣爆棚 天蠍順風順水

週四水星順行獅子，展現自身優勢，發揮個人魅力，要記得多愛自己。週四金星進天秤，在此之前，獨自努力也能被看見，週四之後，感受團隊及夥伴的力量，注意人多亦有口舌及意見上的紛爭，具有公信力者將出面協調。天秤座受歡迎，桃花運佳。週日天王星逆行，水瓶座能量場及內心有轉折，眾人怪異之處會被凸顯，需要彌補或改進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。