誰是接班人？從「命盤」揭下一位領導人的神秘面紗！

圖／canva (作者自製)

「誰是接班人？」的確不是一個「庶民階級」的問題。

工作上的異動，無論是離職、升遷或是職務的調動或調整，大家通常會問的是「誰來接替工作？」或是「誰來接手？」。

一旦提到「接班」，它所涉及的問題與範圍，可就複雜多了。

無論是商業、盈利導向的企業，或是非營利的團體，甚至於幫派，「接班」都涉及權力的移轉與人員的管理。

換句話說，這個「班」所代表的權力要夠大(當然也包括實質利益)，管理幅度要夠廣，「接班」這件事才會有實質意義。

如果做父母的，將家中戶籍的“戶長”改由子女擔任，然後宣稱這是一種“接班”的過程，任誰聽了都想要翻白眼吧！

美劇「繼承之戰」(Succession)描述了公司的創辦人為了誰來接班，與四名子女及前妻、現任妻子之間撲朔迷離、爾虞我詐的激烈爭鬥，讓庶民們可以一窺「接班」到底是怎麼一回事。

現實世界中的接班戲碼，當然也不乏如「繼承之戰」中的精彩情節，但是「無人可接」或是「被迫接班」的情況也時有所聞。

只能說「接班」(尤其是「家族企業接班」)，涉及血緣、親情、權力、利益等複雜交錯的因子，涉入其中的人才能深刻地體會到隱藏於內的複雜性與壓力。

誰是接班人？

某個企業創辦人，拿了兒子的命盤來詢問「是否適合接班？」的問題。

創班人的兒子研究所剛畢業，仍在公司的基層歷練；但是公司上下所有人都心知肚明，未來的接班人就是他。

看完命盤後，我建議客戶再仔細斟酌一下。

接班候選人的命格是屬於「殺破狼」的組合，命宮的組合有「輕財」的傾向；對於金錢財富的態度與常人並不相同，有可能很隨性、視錢為無物，也有可能過度揮霍而毫無節制。

而官祿宮有化忌，意味著工作事業不順利、有風波、挫折的機率較高。

雖說「化忌」在官祿宮可以從事「是非的行業」或是「高競爭性」的行業，但是如果和命宮的「輕財傾向」一併考量，就不得不謹慎以對。

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企業的營運不外乎業務的進行與財務的運作，如果主其事者在這兩個面向都有較負面的影響因子，的確是個令人擔心的隱憂。

客戶聽完之後並未表示任何意見，只說兒子還年輕，需要一些歷練; 再加上自己也無需立刻做決定，可以日後再研究及討論。

但是從客戶的神情來看，的確流露著一絲的失望。

數年之後，從其他朋友口中得知：客戶的兒子在工作上出了一些不小的狀況，也離開了父親的公司。

客戶也始終未再提起「接班」的議題！

*****

另一個神秘的企業創辦人，則是透過朋友來詢問「哪一個小孩比較適合接班？」

或許是擔心身份曝光，客戶只提供兩張命盤，並且請朋友轉達：命盤的正確性毋庸置疑，請我不必費心定盤，只需提供意見即可。

雖說不用定盤，我還是大致詢問了兩張命盤坐命者的個性及特質，看來是與命盤相符的。一張是巳位的武曲破軍加陀羅，另一張則是亥位的天府。

「兩個小孩的個性都很強，脾氣也都不太好....」客戶的朋友也轉達了做父親的擔心與顧慮; 客戶口中的「小孩」，其實年紀都超過35歲。

「亥位的天府比較適合！」其實沒有思考太久，我直接做了結論。

「可以請教亥位的天府比較適合的原因或理由嗎？」客戶的朋友攤開了筆記本，並啟動了錄音筆，深怕遺漏了細節。

由「財星逢破」這四個字來描述武曲破軍的組合，大概就可以略知結果。就像一個裝滿著金銀財寶的袋子，如果袋子的底部有了破洞，又沒有適時地修補，那麼再多的財寶，也終究會有消耗殆盡的時候。

武曲最大的特色就是直爽、乾脆、重物質，加上破軍的率性而為，「只要我喜歡，有什麼不可以」的特性，「不假思索」就成了武曲破軍最大的罩門。

加了煞星之後，這種不假思索，衝動行事的情況就更為明顯，也更不受控。

從實際的案例來看，某知名企業家的第二代(武破加煞​​坐命)雖然利用家族的資源，成功地打造出知名的品牌，卻也產生了數十億的虧損。當父親要求他收拾這個爛攤子時，坐命者斷然拒絕，並且宣布脫離家族，自創品牌。

此後，坐命者的人生便在雲端與地獄間起伏擺盪，並欠下鉅額的債務與稅款，最終在家族手足的協助下，解除了他的困境。

就算是「庶民版」的武破加煞，坐命者得意地敘述自己是過著「賺三塊花十塊」的日子，想買什麼就買什麼；要是錢不夠花，就回家向父親伸手。並笑稱家中的兄姊都是學識、能力超強的社會菁英，雖然自己的學經歷最差，卻是過得最爽的那一個。​​

而僕役宮的巨門，更是坐命者職涯的另一隱憂。

豪門版的武破管理鬆散，自創的品牌雖然聲名大噪，但是通路管理與財務狀況卻是千瘡百孔。有利可圖時，尋求合作者蜂擁而至；景氣不佳時，合作者選擇獲利了結、退出經營。

這要怪人心險惡、現實？還是要歸因坐命者識人不清、管理能力不佳？

庶民版的武破也不惶多讓。

與朋友共同出資成立公司，並擔任負責人。卻因為公司財務帳目不清與合夥的朋友有了爭執，最後鬧上法庭，公司以結束營業作為收場。

「看來武曲破軍加煞星坐命不太適合接班，但是天府也並非善類，現實、霸道、頤指氣使...」客戶的朋友顯然對天府坐命印象不佳，而提出了質疑。

受到對宮紫微七殺的影響，加上天府原有「號令天下」的氣場，亥位天府的坐命者主觀意識超強而且霸氣外顯，而且這種霸氣與性別無關，讓人很難忽視他們的存在。

雖然天府依舊維持謹慎保守的行事作風，但那只是他們的保護色。一旦進入競爭或是拚戰的環境，他們就是脫下西裝、摘下眼鏡的超人克拉克。強大的意志力及堅持到底的拚勁，即便隊友早已作鳥獸散，獨力拚戰不輕易被擊垮的堅持，往往他們才是笑到最後的贏家。

這種堅持並不是建立在硬拚、蠻幹的匹夫之勇，而是經由犀利精準的眼光、務實理性的算計，加上自信過人的決斷力而達成。雖然不畏戰，但是也不打沒有把握的仗。

客戶是要決定「誰是接班人？」，帶領企業衝鋒陷陣，而不是挑選一個親善大使，讓所有的人都喜歡他！

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從實際的案例來看，豪門版的亥位天府，年紀輕輕就接下父親一手創立的企業，進行改革，讓公司至今仍在工程界扮演舉足輕重的角色。

中年之際，坐命者主導史上規模最大的BOT案。雖然過程毀譽參半，但是最終完成目標，讓台灣南北的大都市，可以藉此工程大幅縮短交通時間，達成一日生活圈的效率與便利。

參與合作案的成員不乏大財團的負責人，但是大家一致公認：唯有坐命者才有這種專業能力與膽識，承擔巨大的責任與壓力。

就連庶民版的亥位天府坐命者，在歷經職涯挫折與磨練之後，遇到貴人賞識，承接了財務管理與公司管理的挑戰，成為企業中運籌帷幄、穩定軍心的管理者。

命理中的預測，之所以維持一定程度的準確性，原因在於：個性決定命運。

相同或類似的格局、星曜組合，左右了當事者的價值觀，進而決定了自身的勤勞、懶散、溫和、強悍的行為模式與思考模式。

我適合接班嗎？

並不是所有人都想要爭取長輩關愛的眼神，極力爭取接班的機會；畢竟那是一個壓力極大，甚至於是吃力不討好的工作。

如果做得好，旁人可能會歸因於父執輩打下的穩固基礎，自己所有的努力只不過是錦上添花罷了。如果做不好，哪怕是可以歸因於景氣或是大環境不佳所造成的負面影響，都會算在自己的頭上，叫做「經營能力不佳」。

A和B就是典型的兩個例子，兩人都沒有想過要接班。但是父親因為健康因素，無法再像以往以全副的精神與體力來經營公司，於是接班的重責大任就落在自己的頭上。

A是學有專精，以技術見長的專業人士，在自己的專業領域中鑽研，也算是如魚得水。但是接下父親的工作後，發現自己的專業知識完全派不上用場。再加上自己僅有管理小團隊的經驗，面對必須管理數百人的工作，有著不知如何下手的無力感。

由於A目前所處的大限，本命及大限的僕役宮都不理想，因此我針對僕役宮可能涵蓋的範圍一一詢問：家族企業其他成員與父親的股權結構、自己與手足的持股比例、家族成員在公司的職務、高階主管對於接班的態度。

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A在面對上述的問題時，似乎頗為生疏，也從未仔細思考問題背後可能衍生的管理議題，再加上父親生病後體力與精神大不如前，父子也從未針對接班的問題仔細地進行沙盤推演。

看來A與父親都沒有為接班問題做好準備，卻迫於時間的壓力，匆忙中勉強應付。也因為A對於許多問題的回答都沒有十足的把握，我也不好再繼續追問。

「從你的分析來看，我是不是不太適合接班？」A突然冒出一句，他終於看見「房間裡的大象」了！

這其實是個很難回答的問題。

A正好走在亥位天府的大限，從過往的論命經驗來看，許多成功的創業者正是在天府大限走上創業之路。

雖然A所面臨的並不是創業機會與挑戰，難道A就沒有這樣的能力與實力，面對「類創業」的考驗嗎?

我建議A重新盤點接班時可能會面臨的種種問題：股權結構、家族成員的職務安排、公司業務的前景、高階主管的態度與想法，逐一和父親討論，先與父親取得處理原則的共識。

就算有實力，但是沒有充分的準備，也會嚐到失敗的苦果！

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B所面臨的問題則更為複雜。

長年旅居國外的B，年輕時與父親的相處不甚融洽，卻在父親生病之際，接受親情的召喚，返回台灣。

在協助父親處理公司大小事之後，父親期望B能夠接下繼續經營公司重擔。和A的情況類似：B當下所處的大限，本命及大限的兄弟宮與僕役宮煞星雲集。

B即將接手的是業務遍及亞洲、美國、歐洲的中型公司；而個性強悍且精明的哥哥早已在公司任職，並且負責亞洲地區的所有業務。

B並未和父親深談「為何沒有讓哥哥接班？」的議題，但是的確擔心自己接班後與哥哥之間的相處與關係。

我心中暗自忖度：「這種情況不用分析命盤，也可以猜想兄弟、僕役宮必然是非糾纏！」

由於B大限的父母、疾厄宮組合也不理想；因此，我提醒B除了要關心父親的健康狀況之外，也要留意公司業務是否有涉入官司訴訟的風險。

B嘆了一口氣，緩緩說道：「公司與通路合作夥伴的確有商業上的糾紛，正在請律師處理中。」

我正在思索該如何安慰B，但B隨即表示：找我論命是一件令他非常不開心的事，他不想再談下去；說完當下，B就立刻結束線上通話。

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作為一個命理師，我的確不是一個舌燦蓮花，讓人如沐春風的「美肌濾鏡」。

而是一個照「象」機，讓當事者無法迴避與否認「房間裡的確有大象」的事實！

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