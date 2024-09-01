殺破狼週運勢／雙子財運差「平白損失金錢」 天秤桃花旺盛

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，同時冥王星退行回志業宮位，會承接一個新職務，很快就能上手，或是會暫時代理主管職，表現得有聲有色，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，與喜歡的人相處愉悅，雙方關係明朗化。感情穩定的白羊座會與情感對象有許多相處的時間，對方會特別疼愛你，受到愛的滋潤。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與家人發生一些爭執，場面火爆，不歡而散。家庭狀況穩定的白羊座，居住空間有許多麻煩的問題要處理，同時需注意住宅環境電器與爐火的使用，並留意門戶安全。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到水星影響，預期性的花費較多，在吃喝玩樂的開銷較大。某些白羊座會參加偶像舉辦的活動，除了昂貴的門票費用，還會買各種週邊商品，嚴重超支。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、娛樂宮位，在某些場合邂逅有好感的對象，或是迷上新的偶像，每天追星的感覺愉悅。新月期間，可許下有關戀愛、娛樂相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，在職場承接一個光鮮亮麗的任務，受到許多人矚目。某些金牛座則是工作告一段落，目前輕鬆不少，累積了許多假，可在此時休完。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，交通工具故障頻頻，外出當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是走路或是搭乘大眾運輸系統，都容易發生無妄之災，這段時間需特別注意交通安全。

家宅運方面，在家宅宮位的水星受到天王星影響，與家人溝通不良，正在冷戰當中，甚至因此離家出走，居無定所。某些金牛座居住的環境較不安寧，常被鄰居的噪音所困擾。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會需要搬家，或有購買新居的打算，這段時間會尋找到理想的物件。新月期間，可許下與住宅、親人、家庭......方面的願望，會獲得新月的能量庇佑。

感情運方面，金星持續在戀愛、娛樂、子女宮位行進，與喜歡的人互動良好，有發展空間。某些雙子座則是天天沈迷於追劇、迷偶像的氛圍中，感到很愉悅。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星進入金錢宮位，開銷會比平常多，有許多積欠的帳單必須要付清。某些雙子座則是遇到無妄之災，平白無故損失了一大筆金錢，感到很心疼。

交通運方面，在交通宮位的水星持續受到天王星影響，外出當心與人發生行車糾紛，也容易被開罰單，交通工具故障率高。走路或是搭乘大眾運輸系統可能遇到突發事件，害你遲到。

巨蟹座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊、交通宮位，會計畫一個短程的旅遊，好好放鬆身心靈。某些巨蟹座則會在此時換新車。新月期間，可許下與旅行、交通相關的願望，會獲得良好的能量庇佑。

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會有時間好好宅在家中放空、打電動，打掃居住環境。某些巨蟹座會購買新的傢俱，使得生活環境變得清爽，生活煥然一新。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入命宮，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，注意人身安全，肝火較旺，容易嘴破、長痘痘，或引發某些器官的發炎，這段時間需特別注意作息正常。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到在人際關係宮位的天王星影響，幫人代墊款項，或是借錢給他人，對方會人間蒸發，捲款潛逃，也可能賴帳不還，盡量避免與人有資金借貸關係為佳。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，會獲得新的收益來源，或是薪資有些許的微調，對經濟的改善不無小補，新月期間，可許下有關收入、金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，在沒有任何計劃的情況下，漫遊在某個城市，會發現自己很喜愛的私房景點。某些獅子座會選擇懶人式的旅行方式，乘坐郵輪，或是入住高級的飯店，享受高級的服務與設施，頭腦身體盡情放空。

本週須注意的部分

健康運方面，水星持續在命宮行進，當心著涼感冒，或是病毒感染，引發呼吸系統發炎，火星進入精神宮位，心情較為焦慮，常常睡不好，或是做噩夢，當心罹患心理方面的疾病。

工作運方面，在志業宮位的天王星受到命宮的水星影響，有些決策是自己大意而犯下的錯誤，怨不得別人，需承擔應有的責任。某些獅子座必須要解決許多突發狀況，每天用腦過度。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，受到土星與木星影響，走出執著，會發現週遭有許多人都很關心你，此時反而能邂逅比較穩定的對象。新月期間，可許下任何願望，都會受到新月的祝福。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，手頭較為寬裕，會吃較為昂貴的餐廳，或是去享受奢侈的服務，犒賞自己一番。某些處女座收入增加，每個月可多存一些資金。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星受到在夥伴宮位的土星影響，職場小人多，當心落入他人設下陷阱，凡事小心。某些處女座則是與同事或合作夥伴理念不合，正考慮要拆夥。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，被許多人拜託幫忙一些雜事，事後卻得不到任何感謝，覺得自己只是朋友的工具人。某些處女座出門在外，會與陌生人發生衝突性事件，覺得很倒霉。

天秤座：

整體運勢

健康運方面，新月發生在心靈宮位，受到在健康宮位的土星，以及木星影響，可能會離開不友善的職場環境，辭掉工作，突然覺得自己自由了。新月期間，許下與自己身心靈相關的願望，會獲得新月的照拂。

感情運方面，金星持續在命宮行進，桃花旺盛，人緣極佳，會有許多人對你表達好感，某些天秤座會主動對喜歡的人告白，被對方接受，雙方會試著交往看看，關係有機會發展。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，工作量暴增，每天都要加班，並有堆積如山的文件要處理。某些天秤座工作出包，不但要把殘局收拾完，還可能面臨被解僱的命運。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到天王星影響，與人發生財務上的糾紛，甚至需要尋求法律途徑解決問題。某些天秤座則是在生活中或網路上遇到精神有問題的人士，當心受到無妄之災，被對方攻擊。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會參加一些活動，認識一些新朋友，日後會成為你重要的人脈。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，冥王星退行回旅遊宮位，會一個人到外地旅行，享受自由的滋味。某些天蠍座會挑戰較為艱辛的旅遊方式，例如徒步環島，或是攀登難度較高的山嶽，達成自己追求的成就感。

本週須注意的部分

學業運方面，火星進入學業宮位，才進入開學階段，就有各種作業、選修課程以及雜務要準備，許多事情並不如自己想的那麼順利，或是遇到的指導教授比較嚴厲。

工作運方面，在志業工作的水星受到在夥伴宮位的天王星影響，原本已經安排好的計畫，會因為合作夥伴或上司的意見，使得事情又得重新修正，使你對這些只出張嘴的人感到困擾。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新的職務或任務，或是轉換到新的單位，許多事情都在更新階段。新月期間，可許下與工作、事業、升遷、成就......有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，會收到好朋友送的禮物，感覺十分驚喜，這段時間，交際應酬的邀約較多，不妨多結識一些人脈，日後會成為你重要的貴人。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入疾厄宮位，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，與陌生人容易發生摩擦，注意人身安全。身體狀況不太理想，在醫療方面的花費較多。

感情運方面，在感情宮位的木星受到在家宅宮位的土星，以及在志業宮位的新月影響，情感對象的家人互看不順眼，兩人婚期恐怕生變。感情穩定的射手座會因為工作所需，取消重要的約會，引發對方的不滿。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，會選修一些跨領域的學科，將所學結合在一起，或是開始進入高等教育的生活，有許多新鮮事需要嘗試。新月期間，可許下有關學業方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，火星離開工作宮位，同時金星持續在志業宮位行進，會稍微有喘息的時間可以休息，讓自己放個長假。某些摩羯座會承接光鮮亮麗的任務，受到許多人羨慕。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星持續受到在財務、慾望宮位的水星影響，會幫助戀愛對象清償掉許多貸款欲帳單，卻被對方當成理所當然。某些摩羯座與情感對象親密關係不協調，其中一方可能在外約炮，滿足需求。

金錢運方面，在財務宮位的水星受到天王星影響，會因為突發的事件，需要花費大筆資金解決，可能因此負債。有投資習慣的摩羯座，千萬不要以賭博的心態投資，容易被詐騙，造成資金損失。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，投資重新佈局，買進有潛力的新標的，日後會有獲利空間。新月期間，可許下債務、財務、投資、金錢......相關的願望，會有良好的能量幫助。

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，到國外會入住設備較為高級的飯店，享受奢華的服務，感到愉悅。某些水瓶座則是會選擇搭乘遊輪放空旅行，好好耍廢發懶。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，工作量暴增，每天都需要加班處理堆積如山的文件。某些水瓶座在不友善的工作環境忍耐已久，可能因為某些事情引起與同事或上司的衝突。

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到在財務、慾望宮位的新月與土星影響，喜歡的對象一直不願意在肉體上有更進一步的關係，讓你懷疑對方的真心。某些水瓶座則是與戀愛對象的財務混雜在一起，容易發生糾紛。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，兩人會在此時正式交往。感情穩定的雙魚座，也會萌生想婚的念頭。新月期間，可許下與情感關係有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，外出購物會因為特殊身份，獲得折扣，買到物超所值的東西。有投資習慣的雙魚座，投資標的指數上揚，可在適當的時機出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的水星受到天王星影響，工作面臨許多突發事件，需要出差到外地解決。或是與同事、上司、客戶溝通不良，事務進行不太順利，覺得心煩。

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到土星與新月影響，目前很想購屋或買房，但伴侶與家人有太多意見，資金也不足，計畫只能暫緩。某些雙魚座則是家人管太多，想離家出走，出門旅行，一個人靜一靜。

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