本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖有「神來一筆」：荷包瞬間膨脹

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人拿出好表現，就有機會得到額外獎勵，有人則是讓客戶看到自己的實力，就能賺進漂亮的業績，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

如果你的工作不穩定，屬於有一天沒一天的臨時工，本周會有好運降臨，在這段時間裡，能接到許多不同類型或場地的工作，可能會需要你東奔西跑，從早忙到晚，但是付出一定會有收穫，請好好認真努力，拿出好表現，除了能獲得原有的薪資外，更有機會得到額外獎勵。

第四名：血型AB型+生肖屬羊

如果你是工廠員工，需要不停地忙碌工作，在本周可能會讓你更加的疲憊，尤其是服飾、鞋包相關的產業，這段時間裡，工廠會接到大量訂單，要求員工配合加班，盡速趕工，但你可別有太多抱怨，一定要全力支持，因為主管都在默默觀察，屆時除了應有的加班費外，未來更可能成為提拔的人選。

第三名：血型O型+生肖屬牛

清潔是件需要耐心和細心的工作，如果你是從事清潔行業。例如洗衣店、洗車場等，本周的生意量會莫名其妙的迅速暴增，在這段時間裡，將遇到許多疑難雜症，各種奇特需要清潔的狀況等待你去處理，趕快拿出自己的專業，讓客戶看到你的實力，除了能賺進漂亮的業績外，也能增加客戶的信賴度。

第二名：血型A型+生肖屬雞

國人外食的比例不斷增加，三餐在外的人口數也是居高不下，如果你是從事餐飲業的經營者，特別是販售飲品的飲料店，本周是你鶴立雞群的一周，在這段時間裡，無論是老客人或新客人來店光顧的人次都會攀升，讓你門外大排長龍，生意火紅，只要維持品質和出餐效率，就能讓財源不斷滾滾而進。

第一名：血型O型+生肖屬龍

如果你是專門用頭腦工作，例如專案企劃人員，在本周會有神來一筆，突飛猛進的表現，這段時間裡，許多過去無法解決的問題，或是客戶難以達成的要求，都有機會迎刃而解，創造出讓彼此雙方都能接受的專案計畫，請你好好運用本周靈敏的思緒，絕對能替你帶來大筆錢財，讓荷包瞬間膨脹。

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