快訊

退休教授轉私校擋年輕人出路？學校有缺何不聘助理教授

三角戀受矚目！新光金開盤爆出30萬張大量 盤中大漲逾6%

茶凍飲有脆脆口感！鶴茶樓杯底藏「蟑螂全家福」 業者發文道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖有「神來一筆」：荷包瞬間膨脹

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人拿出好表現，就有機會得到額外獎勵，有人則是讓客戶看到自己的實力，就能賺進漂亮的業績，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬虎

如果你的工作不穩定，屬於有一天沒一天的臨時工，本周會有好運降臨，在這段時間裡，能接到許多不同類型或場地的工作，可能會需要你東奔西跑，從早忙到晚，但是付出一定會有收穫，請好好認真努力，拿出好表現，除了能獲得原有的薪資外，更有機會得到額外獎勵。

第四名：血型AB型+生肖屬羊

如果你是工廠員工，需要不停地忙碌工作，在本周可能會讓你更加的疲憊，尤其是服飾、鞋包相關的產業，這段時間裡，工廠會接到大量訂單，要求員工配合加班，盡速趕工，但你可別有太多抱怨，一定要全力支持，因為主管都在默默觀察，屆時除了應有的加班費外，未來更可能成為提拔的人選。

第三名：血型O型+生肖屬牛

清潔是件需要耐心和細心的工作，如果你是從事清潔行業。例如洗衣店、洗車場等，本周的生意量會莫名其妙的迅速暴增，在這段時間裡，將遇到許多疑難雜症，各種奇特需要清潔的狀況等待你去處理，趕快拿出自己的專業，讓客戶看到你的實力，除了能賺進漂亮的業績外，也能增加客戶的信賴度。

第二名：血型A型+生肖屬雞

國人外食的比例不斷增加，三餐在外的人口數也是居高不下，如果你是從事餐飲業的經營者，特別是販售飲品的飲料店，本周是你鶴立雞群的一周，在這段時間裡，無論是老客人或新客人來店光顧的人次都會攀升，讓你門外大排長龍，生意火紅，只要維持品質和出餐效率，就能讓財源不斷滾滾而進。

第一名：血型O型+生肖屬龍

如果你是專門用頭腦工作，例如專案企劃人員，在本周會有神來一筆，突飛猛進的表現，這段時間裡，許多過去無法解決的問題，或是客戶難以達成的要求，都有機會迎刃而解，創造出讓彼此雙方都能接受的專案計畫，請你好好運用本周靈敏的思緒，絕對能替你帶來大筆錢財，讓荷包瞬間膨脹。

此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

加班費 客戶 生肖 血型

延伸閱讀

互看不順眼3對組合！天蠍水瓶死對頭、巨蟹和這星座「你是我的雷」

整天喊沒錢！「5星座」最容易淪為窮人 雙魚常不理性消費、獅子愛花巨資、第一名忽視儲蓄

「團體開心果」最會炒氣氛！射手正能量、 雙子太好笑、這星座不讓任何人無聊

下周生肖運勢／豬遇見貴人、鼠邊玩邊工作、他先苦後甘得老天眷顧

相關新聞

唐綺陽星座運勢週報：天秤人緣爆棚 天蠍順風順水

週四水星順行獅子，展現自身優勢，發揮個人魅力，要記得多愛自己。週四金星進天秤，在此之前，獨自努力也能被看見，週四之後，感受團隊及夥伴的力量，注意人多亦有口舌及意見上的紛爭，具有公信力者將出面協調。天秤座受歡迎，桃花運佳。週日天王星逆行，水瓶座能量場及內心有轉折，眾人怪異之處會被凸顯，需要彌補或改進。

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型1生肖有「神來一筆」：荷包瞬間膨脹

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人拿出好表現，就有機會得到額外獎勵，有人則是讓客戶看到自己的實力，就能賺進漂亮的業績，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

每日星座運勢／摩羯與同事聯繫情感 有助往後合作

2024-08-26牡羊座短評：運勢較弱的一天。【整體運】工作上今天有外出的機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務；戀愛中的人今天有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，有助於提升戀人的人際關係；

殺破狼週運勢／處女金錢運佳「薪資有驚喜」 雙魚職場突發不斷

處女座金錢運佳，金星進入金錢宮位，有外快收益進帳，手頭寬裕，會吃較昂貴的餐廳，或是購買一些奢侈品，慰勞犒賞自己一番。某些處女座的薪資有微幅調整，收入增加。

下周生肖運勢／豬遇見貴人、鼠邊玩邊工作、他先苦後甘得老天眷顧

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行8/25-8/31。上榜的會有誰呢？快點來看看。

互看不順眼3對組合！天蠍水瓶死對頭、巨蟹和這星座「你是我的雷」

每個星座個性大不同，有些人就是跟你合拍，有些人就是天生不對盤，怎樣都無法相處。旺好運分享「這些星座竟然容易互看不順眼」，快看看你的星座天敵是誰吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。