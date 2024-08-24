快訊

中職／「最後一場洲際」是告別文？峮峮哭喊：這麼希望我退出嗎

柯文哲稱京華城案公展後沒牽涉 游淑慧提證據轟說謊

師三度領學子前進總統府 曝學生選所愛「不念醫科」：今年薪比醫生高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下周生肖運勢／豬遇見貴人、鼠邊玩邊工作、他先苦後甘得老天眷顧

旺好運／ 曼樺老師
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage
圖為生肖運勢示意圖。圖/ingimage

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行8/25-8/31。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.鼠：

本周運勢銳不可檔，氣勢非凡，終於拿下第一名。穩紮穩打，一步一腳印，是處理事情的絕佳王道。

1.豬：

本周運勢暢旺，所向皆捷，同為第一名。出門有貴人，適合出差或是拜訪客戶。謹慎理財，切勿輕率熱情過頭。

2.牛：

本周運勢沉穩，倒吃甘蔗，為第二名。經過時日的累積，有一股傾巢而出的強大力量工作想做到盡善盡美。

3.虎：

本周運勢破局而出，為第三名，繼續加油。眼前的小收穫並不能代表將來一路平穩，凡事要小心應對。

3.羊：

本周運勢努力向上，同為第三名。辛苦依然，但總會熬出頭的。耐得住寂寞，就能吃得了苦。老天爺會眷顧你的。

【財運前三名】

1.豬：

本周財運當旺，快速合作或是短期小投資的事業，讓你嘗到甜密的豐收果實，頓時口袋滿滿。

2.鼠：

邊工作邊玩樂，努力工作時也是日夜兼程，不想浪費賺錢的時間。自律的人，才能成為自由工作者。

3.虎：

財運終於翻升，下半年整體收入及事業的忙碌，帶動了妳許多工作上企劃想法，更增加了與甲方繼續合作的機會。

【感情運前三名】

1.兔：

家庭運甜蜜，為心愛的他正在調養身體，想為他懷個健康寶寶，二人共同的生命體才會更加完美無缺。

2.虎：

愛情運甜蜜升溫，喜歡做麵包，烘焙餅乾，經常給男友快遞送去，沒想到獲得更多人的讚賞，你覺得給男友增面子。

3.羊：

本周愛情運不錯，穩定交往中的男女規劃走入婚姻的大事，正在交往的男女也正在確定穩定的男女朋友關係。

【健康運前三名】

1.鼠：

健康運不錯，一週二次的網球運動，是你最大的流汗，也是維持體力最佳的方式。你很堅持繼續。

2.牛：

健康運良好，睡美容覺既不花錢還可以減肥，作息也變得規律，感覺身體重新復活，真是一舉二得。

3.兔：

健康運不俗，運動選擇高溫瑜珈的你，近來曲線突出，好友羡慕，讓你重回自信心，心情也開朗不少。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

生肖

延伸閱讀

「團體開心果」最會炒氣氛！射手正能量、 雙子太好笑、這星座不讓任何人無聊

互看不順眼3對組合！天蠍水瓶死對頭、巨蟹和這星座「你是我的雷」

年底開始變旺！三生肖未來三年發大財、錢來運來貴人來

冷漠不關心父母？三生肖子女被說「白眼狼」…他只是想打拚事業

相關新聞

下周生肖運勢／豬遇見貴人、鼠邊玩邊工作、他先苦後甘得老天眷顧

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行8/25-8/31。上榜的會有誰呢？快點來看看。

每日星座運勢／金牛請朋友作個媒人 愛情會更順利

2024-08-24牡羊座短評：身心舒暢，有利拓展人脈。【整體運】出門會有好運，窩在家裡會錯過許多機會。今天多參加團體活動可交到許多朋友，而且身心放鬆後會讓你看到更多美好的事物，啟發靈感。異性緣佳，有

互看不順眼3對組合！天蠍水瓶死對頭、巨蟹和這星座「你是我的雷」

每個星座個性大不同，有些人就是跟你合拍，有些人就是天生不對盤，怎樣都無法相處。旺好運分享「這些星座竟然容易互看不順眼」，快看看你的星座天敵是誰吧。

「團體開心果」最會炒氣氛！射手正能量、 雙子太好笑、這星座不讓任何人無聊

在團體中，總有些人總能炒熱氣氛，只要他們在就是歡樂不斷，絕無冷場，每個人都好開心。塔羅牌老師艾菲爾臉書分享，這些星座是團體中的開心果，他們不僅有獨特的魅力，也會為朋友帶來溫暖快樂，請同時參考太陽、上升星座。

整天喊沒錢！「5星座」最容易淪為窮人 雙魚常不理性消費、獅子愛花巨資、第一名忽視儲蓄

缺乏財務計畫通常導致個人資金緊張，難以應對日常開銷和突發狀況，容易陷入債務困境。同時，若過度消費和無節制的花費可能導致信用受損，生活品質下降，甚至引發心理壓力與焦慮。而以下5星座，容易有此狀況：

想追一個人…看上升星座更準！火象喜歡神秘人、這組要「欲拒還迎」釣他們

想追他一直追不到，上升12星座早就公布結果？要做什麼才能成功。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「「星座」一直追不到《12星座》？其實上升星座已經告訴你答案了！！你可能不是他的菜」快來看看你喜歡的他怎麼追！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。