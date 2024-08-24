下周生肖運勢／豬遇見貴人、鼠邊玩邊工作、他先苦後甘得老天眷顧

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行8/25-8/31。上榜的會有誰呢？快點來看看。

【事業運前三名】

1.鼠：

本周運勢銳不可檔，氣勢非凡，終於拿下第一名。穩紮穩打，一步一腳印，是處理事情的絕佳王道。

1.豬：

本周運勢暢旺，所向皆捷，同為第一名。出門有貴人，適合出差或是拜訪客戶。謹慎理財，切勿輕率熱情過頭。

2.牛：

本周運勢沉穩，倒吃甘蔗，為第二名。經過時日的累積，有一股傾巢而出的強大力量工作想做到盡善盡美。

3.虎：

本周運勢破局而出，為第三名，繼續加油。眼前的小收穫並不能代表將來一路平穩，凡事要小心應對。

3.羊：

本周運勢努力向上，同為第三名。辛苦依然，但總會熬出頭的。耐得住寂寞，就能吃得了苦。老天爺會眷顧你的。

【財運前三名】

1.豬：

本周財運當旺，快速合作或是短期小投資的事業，讓你嘗到甜密的豐收果實，頓時口袋滿滿。

2.鼠：

邊工作邊玩樂，努力工作時也是日夜兼程，不想浪費賺錢的時間。自律的人，才能成為自由工作者。

3.虎：

財運終於翻升，下半年整體收入及事業的忙碌，帶動了妳許多工作上企劃想法，更增加了與甲方繼續合作的機會。

【感情運前三名】

1.兔：

家庭運甜蜜，為心愛的他正在調養身體，想為他懷個健康寶寶，二人共同的生命體才會更加完美無缺。

2.虎：

愛情運甜蜜升溫，喜歡做麵包，烘焙餅乾，經常給男友快遞送去，沒想到獲得更多人的讚賞，你覺得給男友增面子。

3.羊：

本周愛情運不錯，穩定交往中的男女規劃走入婚姻的大事，正在交往的男女也正在確定穩定的男女朋友關係。

【健康運前三名】

1.鼠：

健康運不錯，一週二次的網球運動，是你最大的流汗，也是維持體力最佳的方式。你很堅持繼續。

2.牛：

健康運良好，睡美容覺既不花錢還可以減肥，作息也變得規律，感覺身體重新復活，真是一舉二得。

3.兔：

健康運不俗，運動選擇高溫瑜珈的你，近來曲線突出，好友羡慕，讓你重回自信心，心情也開朗不少。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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